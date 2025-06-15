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大缺工 川普轉彎了 ICE暫停掃蕩搜捕農場、旅館、餐館

編譯盧炯燊／綜合報導
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在川普政府大規模驅逐無證移民行動造成勞工嚴重短缺後，移民及海關執法局(ICE)按川普指示，已短停在農場、酒店餐館及相關產業掃蕩無證客。圖為ICE今年6月10日在內州奧馬哈市一家肉食加工廠搜查。(路透)
在川普政府大規模驅逐無證移民行動造成勞工嚴重短缺後，移民及海關執法局(ICE)按川普指示，已短停在農場、酒店餐館及相關產業掃蕩無證客。圖為ICE今年6月10日在內州奧馬哈市一家肉食加工廠搜查。(路透)

川普政府鐵腕掃蕩無證移民，揚言只要是非法來美國，都要驅逐出境，但在造成農民、酒店員工以及服務行業勞工嚴重短缺後，政策被迫大轉向，已暫停針對這些產業的突襲搜捕。

紐約時報報導，根據一封內部電郵以及三名政府官員透露，川普政府突然轉移了大規模驅逐無證移民行動的重點，指示聯邦移民及海關執法局(ICE)暫停對農業、酒店、餐館及相關服務行業的的突襲搜捕行動。

川普曾於12日在社交平台「Truth Social」貼文，承認ICE無論非法移民犯罪與否，全部逮捕及驅逐，已經造成工人嚴重短缺，「這不好，我們必須保護我們的農民，但要把罪犯趕出美國。改變即將到來！」此後果然突擊搜捕行暫停。

川普的這一決定表明，大規模驅逐行動除造成勞工嚴重短缺，已影響農場、酒店餐館及相關產業，這些行業都是川普的基本支持者所在。

ICE幹員今年6月10日在內州奧馬哈市一家肉食加工廠搜查後，將一名無證客逮捕。(...
ICE幹員今年6月10日在內州奧馬哈市一家肉食加工廠搜查後，將一名無證客逮捕。(路透)

在川普以貼文說明會作出改變後，ICE高階官員金恩(Tatum King)12日在發給部門區域負責人的指導意見表示，「從今天起，暫停所有針對農業(包括水產養殖與肉品加工廠)、餐廳與營運中酒店等場所的執法調查及行動」。

電郵又說，涉及「人口販運、洗錢和毒品走私到這些行業」的調查仍然可以進行。而至關重要的是，明確指出不得逮捕未犯罪的無證移民。

領導ICE的國土安全部證實有這個指引，發言人表示「我們將遵照總統的指示，繼續對付犯罪的非法外國人，把最惡劣的敗類趕出美國」。

美國農業團體長期以來一直希望川普政府在掃蕩無證移民時能放過農業，切勿大規模驅逐無證移民，因為這個行業最依賴移民。

根據國土安全部數據，2020年至2022年間，全美農場工人約有42%沒有合法身分。酒店、餐飲行業工人中無證客也為數不少，即使川普家族川普集團(Trump Organization)旗下酒店，一直以來都依賴無證移民任清潔工、場地管理員及服務員等。

就在5月底，白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)仍要求ICE加大逮捕非法移民力度，由每日1000人增加到3000人。

非法移民 川普 ICE

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