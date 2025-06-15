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搜捕非法農工 衝擊食物供應鏈 缺工危機擴大

編譯俞仲慈／綜合報導
聯邦加強驅捕非法移民，連帶影響多為無證客的各州農工， 從農場到肉類加工廠，生產都受衝擊，食物供應鏈恐中斷。(路透)
聯邦加強驅捕非法移民，連帶影響多為無證客的各州農工， 從農場到肉類加工廠，生產都受衝擊，食物供應鏈恐中斷。(路透)

川普總統加強打擊非法移民，聯邦執法人員在加州全面展開逮捕行動，直接闖入非法移民就業場所逮人，包括高度仰賴移工的農場也不放過，導致缺工危機，影響供應鏈正常營運。

根據美聯社報導，聯邦移民執法人員最近突襲洛杉磯西北部范杜拉縣(Ventura County)一處農場，逮捕數十名工人，而且自本月以來導致當地25%至45%農場工人無法正常上班。

范杜拉縣農業局長麥奎爾(Maureen McGuire)公布聲明證實：「當我們的勞工感到害怕，無法去農田收割，食品加工廠進度落後，從一般雜貨店到全國連鎖賣場的供應鏈，都會受到波及，每一位國人都受到影響。」

非營利組織805 UndocuFund執行秘書赫南德茲(Primitiva Hernandez)估計自本月9日以來，光是范杜拉與聖巴巴拉(Santa Barbara)兩縣農場至少已有43人被捕。

數據顯示，加州生產全國逾三分之一蔬菜以超過四分之三水果，許多農業區更是共和黨票倉，許多農民票投川普，就是寄望他能夠解決灌溉水源和農產品貿易等問題。

非營利組織「中央海岸永續經濟聯盟」(Central Coast Alliance United for a Sustainable Economy)執行秘書查克(Lucas Zucker)透露，聯邦執法人員至少突襲九座農場，因為沒有持有逮捕令被農場主人拒於門外；他說：「這簡直就是針對低階勞工社區進行大規模攻擊，他們其實是在偵探，而非有意要追捕某個特定對象，他們只是在釣魚。」

川普對於鐵票區農民的憂心顯然心知肚明，12日在社群平台發文坦承：「激進的移民政策正奪走農場內非常優秀的長期工人，他們的工作幾乎無法被取代。」但執法決心依然不變：「我們必須保護我們的農民，但要把罪犯趕出美國，改變即將到來。」至於解決農民的燃眉之急，川普隻字未提。

加州農業局(California Farm Bureau)政策宣傳資深主管利特(Bryan Little)公布聲明指出：「我們知道加州農業重視並倚賴移民勞工，如果聯邦移民官員繼續針對農業執法，未來生產、加工與販售都會日益困難。」

非法移民 加州 川普

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