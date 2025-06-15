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加州參議員巴迪亞被上銬 帶走畫面瘋傳

編譯潘勛／綜合報導
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聯邦參議員巴迪亞在洛杉磯記者會上提問，居然被安全探員壓制在地，戴上手銬帶走。(路透)
聯邦參議員巴迪亞在洛杉磯記者會上提問，居然被安全探員壓制在地，戴上手銬帶走。(路透)

聯邦參議員巴迪亞(Alex Padilla)因12日試圖在國土安全部長諾姆(Kristi Noem)洛杉磯記者會上提問，居然被安全探員壓制在地，戴上手銬帶走，畫面立即在社媒平台及有線電視新聞引發巨大迴響，本來對洛城抗議執法場面得意洋洋的川普政府，因此陷入守勢，民主黨終於找到突破口，擺脫去年敗選後的內鬥，找到一致的訊息反擊川普白宮

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，本周民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)質疑川普的心智能力，到巴迪亞想打岔諾姆問問題，再到華府發生幾場迷你反抗，民主黨似乎終於找到聲浪，不管大還是小，來打破川普對新聞報導牢牢的控制。

川普在洛杉磯的種種舉動，經民主黨形容為總統越權，民主黨策士馬許(Mary Anne Marsh)表示，選民一直在看，大環境終於成熟，光是本周一連串事件，讓大家都必須挺身而出，別無選擇，要抵抗川普。

參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)要求兩黨合作調查巴迪亞事件，民主黨參議員輪番上陣，大談川普政府盛氣凌人的舉動實重創民主制度。眾院議長強生站在國會山莊採訪鏡頭前，說巴迪亞的舉動「極為不宜」，可以聽到有人叫喊，「你在撒謊！」

眾院監督委員會12日辦的聽證會上，三名所謂庇護州的民主黨籍州長被傳訊回答議員詢問，共和黨眾議員葛林(Marjorie Taylor Greene)質問紐約州長霍楚(Kathy Hochu)，「妳說妳以登記為民主黨員為榮？」霍楚反問說，「沒錯，難不成這在妳的國度，也成了非法？」

聽證會還有個瞬間，民主黨聯邦眾議員佛洛斯特(Maxwell Frost)打岔會議，頻頻問同席共和黨人，要不要向諾姆發傳票，以至於共和黨籍主席柯默(James Comer)被惹毛，回嘴說，「給我閉嘴！」

紐森發動反攻，駁斥川普及白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)的一連串侮辱；白宮多次指出汽車被焚、抗議者扔石塊的畫面，才讓川普想派兵去加州。但洛杉磯警局市長說，當地警力有足夠裝備及經驗，可以自行處理該市的這些事件，不勞國民兵來幫忙。

民主黨 川普 白宮

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