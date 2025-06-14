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抗議聲中…川普79歲生日實現閱兵夢 6600兵力震撼華府

在美生活14年要回國了 加州華人細數最難忘回憶

抗議聲中…川普79歲生日實現閱兵夢 6600兵力震撼華府

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統14日出席美國陸軍建軍250周年閱兵儀式。（路透）
川普總統14日出席美國陸軍建軍250周年閱兵儀式。（路透）

美聯社報導，華府14日舉辦閱兵儀式，盛大慶祝陸軍建軍250周年，戰車、部隊與21響禮砲依序展現，這天適逢川普總統79歲生日。與此同時，從洛杉磯到紐約，全美各地主要城市各有數以萬計民眾上街抗議。

華府閱兵儀式原訂美東時間下午6時30分舉行，不過由於暴雨威脅，提早約半小時開始。

活動動員6600名士兵與128輛戰車，實現川普第一任內未能實現的計畫。活動開始時伴隨細雨，烏雲籠罩華盛頓紀念碑，川普坐在白宮南側觀禮台閱兵，期間不時起立向部隊敬禮，身側可見第一夫人梅蘭妮亞與國防部長赫塞斯。

美國陸軍14日舉行建軍250周年閱兵，圖為美軍車隊駛過華府紀念大橋。（歐新社）
美國陸軍14日舉行建軍250周年閱兵，圖為美軍車隊駛過華府紀念大橋。（歐新社）

華盛頓郵報報導，除了行進部隊，展示戰車與其他軍用車輛，還有陸軍「金騎士」跳傘隊演出；同時，天空可見多架黑鷹直升機編隊朝閱兵路線飛來，直升機發出的轟隆震響畫破長空，吸引群眾轉移視線。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，閱兵開始前數小時，全美各地街頭與公園聚集示威者，抗議批評川普動用軍隊對付反對移民暨海關執法局（ICE）的民眾，並在首都大動作展現軍事力量。

川普（左三）與第一夫人梅蘭妮亞（左四）及其他嘉賓，於14日華盛頓的閱兵儀式奏國歌...
川普（左三）與第一夫人梅蘭妮亞（左四）及其他嘉賓，於14日華盛頓的閱兵儀式奏國歌時行禮致敬。（美聯社）

「不要國王」示威（No Kings）的主辦單位預期全美50州都將舉行集會，部分州甚至規畫數十場地方抗議活動，且稱這是自從川普1月重返白宮以來的最大規模抗議活動，目的在「拒絕威權主義，億萬富豪至上政治，以及把我們的民主軍事化」。

抗議團體Indivisible共同創辦人萊文（Ezra Levin）在給CNN的聲明表示，「這次的無王行動有望超過數百萬人響應，這是歷史性時刻。」

美國陸軍14日舉行建軍250周年閱兵儀式，多架UH-60黑鷹直升機飛越華盛頓紀念...
美國陸軍14日舉行建軍250周年閱兵儀式，多架UH-60黑鷹直升機飛越華盛頓紀念碑上空。（路透）

多處地點預計將爆發大規模抗議。費城將舉辦主場示威，預估湧入6至8萬人，警方已在LOVE公園與市區主要街道布署人力。紐約市長亞當斯強調保障和平抗議權利，表示警局將全面維安，無需國民兵支援。洛杉磯市長巴斯則呼籲示威者保持和平，避免給當局出動軍隊的藉口，並指出部分區域仍實施宵禁，尚未決定解除時間；加州預計有超過200場行動。

根據官方網站資訊，鳳凰城、休士頓、亞特蘭大、夏洛特與芝加哥等地也預計湧現大量人潮。

此外，還有其他團體同步籌畫全美各地示威，意味著這波反川普政府的動員規模，可能比預期更大。

美國陸軍14日舉行建軍250周年閱兵，儀隊進行國旗進場儀式。（美聯社）
美國陸軍14日舉行建軍250周年閱兵，儀隊進行國旗進場儀式。（美聯社）

川普 白宮 洛杉磯

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「不要國王」 全美數百萬人上街反川 多州部署國民兵

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