川普早想拿加州開刀 紐森想進白宮先過洛城這關

加州州長紐森。（美聯社）

加州 洛杉磯6月初爆發抗議掃蕩移民的執法衝突，川普 總統未經州長紐森 同意，直接調派2000名加州國民兵至洛杉磯平亂，創美國史上60年來首例，後來更加派700名陸戰隊助威，針對紐森意圖昭然若揭。

身為加州大家長又是民主黨2028問鼎白宮大位的熱門人選，紐森首當其衝，甚至怒嗆「有種就來抓我」。直球對決川普並非紐森原意，無非時勢使然。

英俊又口才辯給的紐森，主政的加州是全美人口最多且最富庶的一州，放在全球也是第四大經濟體，長期是自由派重鎮，川普三次選總統都沒討到便宜，早就想拿加州開刀。

為應對川普 向右轉遭批

紐森在電視演說中對州民強調，現在是民主的危急存亡之秋，州政府若不挺身而出，接下來就是其他州倒楣。川普強勢作風讓民主黨人怒不可抑，但是只有紐森找到合適的舞台／擂台，集結反對勢力回擊。

今日美國報評論提到，紐森並未偏激，也沒一味對抗，而是有效結合法律訴訟、行政合作、以及溫和語氣對待移民社群。他呼籲民眾和平抗議，但也指出「秩序不可被破壞」，凸顯他「公道伯」的角色。

民主黨去年倉皇換登，由副總統賀錦麗迎戰川普結果慘敗，當時黨內就有人拱紐森出馬，但他堅守輔選而不參選的角色。川普勝選後，紐森察覺到民意大勢所趨，施政開始往中間移動，在左派眼中就是向右傾，對川普也保持基本禮數，不諂媚也不對抗。

紐森在受訪時談到自己右傾的原因，表示民主黨不能因循守舊，光靠老本已無法當選。他削減無證移民的醫療津貼，飽受批評，正是他試圖往中間靠攏的證明。洛杉磯拘捕無證移民引發的風波，讓他歲月靜好的日子宣告結束，但也成為他挑戰2028的起手式。洛杉磯出事前，他可以往中間移動爭取無黨派與溫和左派選民；事件發生後，他只能迅速回防，鞏固基本盤，避免兩頭空。

紐森1967年10月10日出生於舊金山。作為第四代舊金山移民，他的家族背景為其政治生涯奠定了基礎。父親威廉是加州上訴法院法官及蓋蒂石油的法律顧問，與舊金山望族蓋蒂關係密切；母親泰莎有蘇格蘭血統。紐森五歲時父母離異，由母親獨力撫養。

紐森1989年從聖克拉拉大學獲政治學學士學位，隨後創辦PlumpJack集團，經營葡萄酒、餐廳及酒店業務，獲得蓋蒂家族的投資支持。這段經歷不僅為他累積財富，也讓他建立廣泛的人脈，為日後的政治生涯鋪路。

能力被質疑 拚扭轉風評

紐森1996年投入政治，自市議員、舊金山市長、加州副州長逐步攀升，自2019年起正式成為第40任加州州長。近年來的挑戰，包括疫情、野火危機及預算赤字，讓他的領導能力飽受質疑。

隨著紐森明年底任期屆滿且不得再連任，卸任後的下一步備受關注。 媒體紛紛將川普派兵洛杉磯跟2028總統選舉做關聯，紐森與川普在野火、關稅及移民政策上的對抗，無疑為其政治形象增添複雜性。

其實，紐森和川普之間存在某種特殊的關聯：2001至06年是紐森妻子的季伏爾，自2018年起跟川普長子在一起，正等聯邦參院聽證過關，準備去希臘當大使。

紐森的政治生涯展現一位進步派領袖的雄心與挑戰。他從舊金山的改革者成為加州州長，憑藉企業家背景與菁英網絡在政壇立足。未來，紐森能否在全國舞台上延續其政治影響力，洛杉磯這局將是關鍵。