抗議川普 全美多地「不要國王」示威 極右揚言暴力反擊

白宮14日舉行閱兵活動，慶祝陸軍建軍250周年及川普總統生日，圖為民眾13日在華府手持「生日快樂」橫幅。(路透)

為慶祝陸軍建軍250周年，川普 政府預計14日於華府舉行閱兵式，不過民間14日也預計發起「不要國王」(No Kings)抗議，計畫在全國各地發動超過2000場抗議行動，預期規模將超越4月舉行的「把手拿開」(Hands Off)抗議行動。

主辦：避開華府閱兵

行動規畫者之一的萊文(Levin)指出，抗議行動也特別避開華府閱兵，以免讓川普有理由報復他們的和平抗議，或者指控他們的抗議是針對軍隊。

川普總統今年2月在社群網路「真實社群」(Truth Social)上發出一張人工智慧(AI)生成圖，川普在圖中頭戴皇冠，圖上也寫有「國王萬歲」(long live the King)的文字，該圖也被白宮 的社群帳號轉發，「不要國王」隨即成為抗議民眾的口號標語之一。

據了解，不要國王抗議主要抗議川普多次在執行驅逐非法移民 的過程中越權，未依循正當程序，有違反美國憲法和人權之虞；此外，抗議也對川普政府大砍聯邦政府的人員表達不滿；而閱兵式正逢川普79歲生日，也備受爭議。

面對不要國王抗議，川普日前表示，如果閱兵式當天有任何抗議，他們將會被強力應對，並指這些人討厭美國；白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)事後則澄清說，川普完全支持和平抗議，也支持憲法第一修正案，指人民有和平集會的自由；李維特說，川普支持人民發聲的權利，但川普不支持任何暴力，也不支持執法人員遭到攻擊。

川普：不覺得像國王

川普12日則說，他完全不感覺自己像一位國王，因為他總是要費很大的麻煩才能讓事情通過；川普認為，如果他是國王，就不必向聯邦眾院議長強生(Mike Johnson)和參院多數黨領袖熊恩(John Thune)協調，所以他不是國王。

4月份舉行的把手拿開抗議，號稱全國近百萬人走上街頭，成為川普上任後最大規模的抗議示威，各界評估，不要國王抗議行動的規模可能超越4月的抗議行動。

在各大社群媒體出沒的多個極右翼組織則蠢蠢欲動，除了發表聳動言論，有些還鼓勵其成員暴力回應反川普活動。

極右翼組織「驕傲男孩」(Proud Boys)旗下團體在他們的Telegram頻道流傳的迷因圖寫道：「射殺一兩人，其他人就會回家了」；另一分會則稱：「你只需要刺穿他們之中的幾個就行了」；還有分會發表線上槍枝教學，展示最佳射擊技巧，並發文道：「暴亂季節又到了！」

華爾街日報報導，部分極端主義團體顯然想趁著民間日益高漲的激動情緒以及有時帶有破壞性的洛杉磯抗議活動，招募新成員或推動大規模驅逐非法移民。他們發表的一些言論，還被白宮官方帳號、國土安全部以及川普的高級顧問轉發。

喬治華盛頓大學極端主義計畫研究員路易斯(Jon Lewis)表示，這些貼文可能會引發「孤注一擲的暴力行為」或導致讀者「從沙發上起來，拿起槍，前往這些城市」。