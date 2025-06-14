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6月14日「國旗日」由來？ 從地方活動變全國節日

編譯陳韻涵／綜合報導
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14日是美國國旗日，慶祝星條旗成為美國國旗。(路透)
14日是美國國旗日，慶祝星條旗成為美國國旗。(路透)

美國人對國旗的尊敬，如同其他國家的國民對其君主或國教的敬仰。1777年6月14日大陸會議(Continental Congress)批准國旗設計，此後各地出現零星「國旗日」(Flag Day)紀念活動，1916年以後才由威爾遜(Woodrow Wilson)和杜魯門(Harry Truman)兩位總統先後透過宣言和立法，訂定6月14日為全國性的國旗日。

美聯社報導，裁縫師貝琪．羅斯(Betsy Ross)的後代宣稱，羅斯在1776年接受大陸軍總司令喬治．華盛頓的委託，縫製出第一面美國國旗；在當時，旗幟用於標記艦船，或指揮士兵在硝煙瀰漫且嘈雜戰場上的前進方向。

許多美國人對星條旗的崇敬源自南北戰爭(Civil War，1861年到1865年)時期，在戰場上飄揚的旗幟，讓聯邦軍(Union Army)將旗手這個致命職業視為無上榮譽。

國旗日象徵1777年大陸會議批准國旗設計的日子，北美13州當時被英國殖民，英國當局將國旗設計視為叛亂象徵。

大陸會議通過的設計，就是眾人熟知的13道紅、白橫條紋，每一條代表一個自行宣布成立的州；左上角則是藍底點綴著13枚白色五角星圍成的圓型。這也就是所謂的星條旗(Stars and Stripes)的由來。

1777年的「國會日誌」(Journals of Congress)指出，這些星星代表「一個新的星座」，但1818年的一項法律規定，每顆星代表一個州。如今這面旗幟上已經有50顆星。

早在杜魯門簽署法律之前，美國就有慶祝國旗日的紀錄。1891年，費城在羅斯的一處故居首次舉辦國旗日慶祝活動，後來演變成為期一周的年度國旗節(Flag Fest)。

1916年，威爾遜總統發布宣言，將6月14日定為國旗日。

1949年，杜魯門總統簽署聯邦法律，將6月14日國旗日法制化，並宣布國旗象徵自由，以及保障國民不受暴政威脅。

費城

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