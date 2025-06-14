華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

美軍阿帕契攻擊直升機已停在華府展示。（歐新社）

慶祝美國陸軍建軍250周年，川普 政府計劃14日於華府 舉行閱兵式，目前坦克等相關裝備都已經在華府就位，但天氣預報顯示14日下午有可能出現雷暴雨，恐影響閱兵式；對此，陸軍發言人華倫 （Steven Warren）表示，他們正密切注意天氣的變化，但現在閱兵式的計畫不變。

下午可能有雷暴雨 恐影響閱兵式

陸軍建軍250周年的慶祝活動和遊行14日將於華府舉行，預期當日會有6600名軍人，以及150部車輛和逾50架飛機參與活動；當日恰逢美國總統川普79歲生日，也是美國自1991年以來首次閱兵，引人關注。

CH-47契努克直升機。（歐新社）

根據ABC報導指出，在車輛方面，預計有28輛艾布蘭主力戰車、28輛布拉德利中型裝甲戰車、28輛史崔克（Stryker）裝甲車和4台M109自走砲等；另外，陸軍也計畫展示火箭發射器和精準導引飛彈；在飛機方面，預計有二戰時期使用的C-47運輸機、P-51戰鬥機等，而黑鷹直升機和UH-1直升機也會現身活動。

美國獨立戰爭期間，第二次大陸會議在萊辛頓和康科德戰役之後，於1775年6月14日投票成立大陸軍，並由華盛頓擔任總司令，今年慶祝建軍250周年；據了解，相關慶祝活動早在美國總統川普上任就已經在做規畫，不過是川普希望納入閱兵遊行。

這場閱兵遊行預計花費2500萬美元至4500萬美元，遊行預計14日下午6時30分開始，路線循華府的憲法大道，從近林肯紀念堂出發，擬抵達白宮附近後結束，預估沿途約有20萬人到場觀看；這是華府自1991年慶祝美國在波斯灣戰爭勝利之後，再度舉行閱兵遊行。

川普近日表示，最近很多國家都在慶祝二戰勝利，但美國贏得了戰爭卻是唯一沒有慶祝勝利的國家，並表示，如果不是因為美國，盟友可能要講德語或日語；川普也在社群網絡上表示，這場閱兵遊行將是獨一無二，比美國過去任何遊行的規模都大，也比過去遊行還要好。