政治光環褪色？馬斯克共和黨好感度暴跌16個百分點 民主黨剩3%

全球首富馬斯克在共和黨內的支持率較三個月前大跌16%到62%。（路透）

根據美國康乃狄克州昆尼別克（Quinnipiac）大學的最新民調，隨著馬斯克 在川普 政府的官方職務結束，全球首富在共和黨 內的支持率出現顯著下跌。

雖然多數共和黨人對馬斯克仍持正面看法，但好感度已從3月的78%大降至62%。而民主黨受訪者中僅3%持正面看法，顯然黨派分歧嚴重，儘管馬斯克曾一度被視為是符合自由主義價值的環保領袖。

整體而言，在6月5日至9日的調查期間，全美30%自稱選民的受訪者對馬斯克有好感。

馬斯克曾大手筆捐款近3億美元為川普助選，但兩人上周因預算案公開決裂。這場爭端從馬斯克批評川普的支出法案開始，最終演變成社群媒體上的激烈交鋒，馬斯克11日表示，對自己上周的一些批評川普的貼文感到後悔，有些話「太過頭」。

儘管好感度下滑，馬斯克主持「政府效率部」（DOGE）的工作仍獲共和黨人肯定。6月初民調顯示，80%共和黨受訪者認為DOGE表現優異或良好，僅13%給予負評。根據3月民調，82%共和黨受訪者認為，馬斯克和DOGE對國家有幫助。