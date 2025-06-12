馬斯克、川普翻臉修好？馬：後悔貼文 川：我不怪他

馬斯克上周與川普反目成仇的事，成為全球大新聞。世界最有錢的人與世界最有權力的人，對罵吵架，成為各報頭條。圖為紐約郵報的6日以「川馬離婚分手」做封面報導。(路透)

全球首富馬斯克 11日早晨在X社媒平台貼文表示，自己上周一些攻擊川普 的貼文實在太超過，表示後悔；川普也在同日刊出的採訪表示，事情發生就發生了，自己不怪罪馬斯克；美聯社報導，兩人都降級口水戰，但由股市交易來看，川、馬的談和很脆弱。

11日凌晨馬斯克進一步在社群媒體X平台貼文寫道：「我對上周發的一些有關川普總統的貼文感到後悔。它們太過分了。」

馬斯克11日凌晨推文，向川普的過去推文表示「遺憾」。(取自X平台)

白宮發言人李維特對此表示，「總統認可馬斯克發表的聲明，並對此表示感謝。」

馬斯克公開表達悔意後，川普接受紐約郵報（New York Post）電話採訪，態度溫和地表示，「我認為他這樣做非常好」；「這樣的事情難免，我一點也不怪他」。

馬斯克花了數億元協助川普當選總統，上周撕破臉，顯然讓自己的白宮影響力就此終結；投資人本希望他的生意能由政府取得優惠待遇，因此也告破滅。對川普而言，他力推規模龐大的減稅預算案過關、斡旋兩起世界大型戰爭和平收場、處理洛杉磯市的抗議活動，此時還與馬斯克齟齬互罵，讓他分心。

馬斯克的電動車廠特斯拉 股價5日跌幅逾14%，市值蒸發1500億元，幾下來幾天雖然收復損失，但這一波漲勢11日停滯不前，跡象似乎指出，投資人依然提心吊膽，希望能有更扎實的證明，指出兩人的齟齬已經結束。特斯拉股價收盤漲0.1%，來到326.43元。

特斯拉的投資人一直希望，川普能撤回監管單位對馬斯克半自駕車輛的挑剔，另制定新的聯邦法規，引領未來的全自駕車輛，而他們相信特斯拉在這方面具支配地位。特斯拉的自動駕駛「機器計程車」(robotaxis)本來要在6月試著運行，卻發生川普、馬斯克互罵，時機真是特別糟糕。馬斯克10日在X社媒的另一貼文表示，特斯拉在德州奧斯丁推出的計程車服務「暫時」安排在6月22日。

川普總統上月底與馬斯克在白宮舉行記者會，數天後兩人相互攻擊。(路透)

華爾街分析師憂心，川普可能指使聯邦安全監管單位作梗，不讓機器計程車大規模推出。此外，川普一度還威脅，要砍掉聯邦政府給馬斯克旗下公司的補貼、雙方簽定的合約，例如SpaceX公司與太空總署(NASA)的合約。

馬斯克貼文對自己的放話表示後悔之前，已刪除自己貼文，該文沒根據還宣稱政府刻意隱藏川普總統與淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)有關的檔案。只是其他仍激怒川普的貼文，例如指責共和黨版開支法案「噁心」、自稱川普能勝選自己居有功焉，都還留在線上。