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和事佬是他們？范斯、威爾斯致電馬斯克 私下勸和 修補關係

記者胡玉立／綜合報導
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馬斯克（左）與川普總統（中）公開鬧翻，報導傳出有矽谷投資經歴的副總統范斯（右）與白宮幕僚長威爾斯私下勸和成功。圖為2024年10月大選競選期間，三人在賓州拚選舉。(美聯社)
馬斯克（左）與川普總統（中）公開鬧翻，報導傳出有矽谷投資經歴的副總統范斯（右）與白宮幕僚長威爾斯私下勸和成功。圖為2024年10月大選競選期間，三人在賓州拚選舉。(美聯社)

億萬富翁馬斯克(Elon Musk)與川普總統上周透過社群媒體相互叫駡批鬥、兩人明顯鬧僵後，這對政壇大哥大的關係發展本周再度「急轉彎」；知情人士透露，副總統范斯(JD Vance)和白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)6日出馬「搓和」。

馬斯克9日短暫致電川普，這是兩人公開翻臉後第一次通話。11日公開表達悔意，川普態度也已軟化；雙方關係似正朝和解方向邁進。

多家媒體報導知情人士說法，范斯和威爾斯6日致電馬斯克，力勸他修補與川普關係；9日馬斯克打電話給川普短暫通話，11日凌晨馬斯在社群媒體X平台貼文表，對一些攻擊川普的貼文表示後悔。

馬斯克與川普曾如膠似漆，但緊張關係逐漸醞釀，5日徹底公開決裂。馬斯克攻擊川普的「大又美預算法案」，川普則稱他對馬斯克「失望」，暗示馬斯克患了「盲反川普症候群」(Trump derangement syndrome)；馬斯克回擊稱川普忘恩負義，若沒他支持，川普就不會坐在橢圓形辦公室裡。

馬斯克對川普最嚴重的批評是他在X聲稱川普的名字出現在淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的名單裡。但馬斯克這則貼文後來被刪除。川普則稱聯邦預算要省錢，最簡單的方法就是「終止」與馬斯克公司簽訂的政府合約。

消息人士稱，范斯上周曾詢問川普，希望他如何公開處理這場爭執，川普敦促范斯採取外交手段。6日威爾斯和范斯與馬斯克通話後，馬斯克隨即刪除了他批評川普最烈的幾則貼文；川普和馬斯克開始緩和彼此矛盾。此後，白宮官員對兩人最終修復關係的可能性，持開放態度。馬斯克公開支持川普政府處理洛杉磯局勢的立場。

范斯對他的參與保持低調，雖表示支持川普卻未批評馬斯克，使他可成為這場紛爭的和事佬。范斯對副總統的角色定位成既是政治打手，也是解決問題者。

傳說白宮幕僚長威爾斯（左）與時為DOGE主管的馬斯克，相處不融洽。圖為今年3月威...
傳說白宮幕僚長威爾斯（左）與時為DOGE主管的馬斯克，相處不融洽。圖為今年3月威爾斯與馬斯克一同要去拾搭乘「空軍一號」總統專機。(路透)

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