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華爾街傳奇瓊斯押寶：貝森特將靠一優勢接掌Fed

華爾街傳奇瓊斯押寶：貝森特將靠一優勢接掌Fed

編譯季晶晶／綜合外電
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財長貝森特因為對川普表現出忠誠，被看好最可能在聯準會主席鮑爾任期屆滿後接替該職。(美聯社)
財長貝森特因為對川普表現出忠誠，被看好最可能在聯準會主席鮑爾任期屆滿後接替該職。(美聯社)

傳奇投資人瓊斯（Paul Tudor Jones）認為，川普總統會挑一位「超級鴿派」的人擔任聯準會主席，以配合他的經濟成長計畫。瓊斯押寶財長貝森特最有可能在鮑爾明年任期結束後接手此一職務。

現年70歲的瓊斯周三接受彭博電視訪問時表示，目前傳聞最可能的候選人，貝森特和前聯準會理事華許，都是「極佳人選」，但瓊斯分析，考量川普高度重視經濟成長和用人忠誠度，貝森特脫穎而出的可能性較大。

資產管理規模160億美元避險基金Tudor Investment的創辦人瓊斯還指出，川普標誌性的稅收法案長期來看可能對股債市構成威脅，並預測將迫使聯準會在未來12個月內降息。

瓊斯表示，如果他處於川普的位置，「我會做的第一件事就是，指派我能找到的最鴿派的央行總裁來降息」，隨後推動包含提高高收入者稅率、削減社會安全、醫療補助和國防支出在內的財政緊縮方案。瓊斯主張最終應將利率降至2.5%，並強調「市場終將迫使政策轉向」。

瓊斯嚴正警告，「全球各國政府與債市博弈的態勢終將難以為繼，債市遲早會對此作出強烈反應。」

雖然川普上周表示將「很快」公布鮑爾(任期至5月15日)的繼任人選，但迄今尚未透露具體名單。

瓊斯表示：「本人無意批評，僅是客觀陳述。在明知現行定價結構不可持續的情況下，要進行長期投資決策實屬困難。」

他預測不斷擴大的財政赤字終將導致股市下挫。在這個情況下，抗通膨的最佳投資組合應包含股票、黃金及經波動率調整後的比特幣。

川普 聯準會 貝森特

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