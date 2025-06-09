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淡化馬斯克國會影響力 強生：他擋不了預算案

編譯徐薏茹／綜合報導
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盡管有馬斯克批評亂流，共和黨眾議長強生8日表示，參院也一定會如同眾院般，通過川普總統的「大又美預算法案」，實現競選時對選民的承諾。(美聯社)
盡管有馬斯克批評亂流，共和黨眾議長強生8日表示，參院也一定會如同眾院般，通過川普總統的「大又美預算法案」，實現競選時對選民的承諾。(美聯社)

眾院議長強生(Mike Johnson)罕見展現果決態度，在川普及億萬富豪馬斯克(Elon Musk)鬧翻之際明確地選邊站，強生表示，馬斯克批評共和黨龐大的稅收及預算政策法案，並不會阻撓該法，並且淡化馬斯克在國會的影響力。

他在美國廣播公司(ABC)節目「This Week」中表示：「我不會去制定一項法案來取悅世界上最有錢的男人。我們正試圖幫助那些養家餬口、努力維持生計的美國人。」

強生透露，自從馬斯克公開反對共和黨法案以來，他已經與馬斯克透過簡訊溝通。

對於馬斯克威脅要資助川普法案的反對者，甚至是民主黨，強生不以為意，「我們辦公室幾乎沒有接到任何來自國會共和黨人的電話，我認為這顯示大家正在觀望，一些人可能被他(馬斯克)的部分論點說服，但其餘的人了解，這是非常令人興奮的立法。」

強生爭論，馬斯克仍然相信「我們的政策對於人類的繁榮更好，更有利於美國經濟，也更有利於他涉及的創新與創造就業機會等活動。」

強生與其他共和黨人持續反駁外界對於他們稅收及預算政策的預測，預測指出法案將增加年度赤字，使國債激增。

強生堅持馬斯克獲得不好的資訊，他不贊同非黨派機構國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)的預測；根據CBO的分析，該法案將延伸2017年川普的減稅政策，同時削減支出並降低其他稅款，但也會讓約1090萬人失去健康保險，並在十年間使赤字激增2.4兆元。

對此強生以共和黨數十年來的論點反駁，表示更低的稅收及削減支出將促進經濟成長，確保赤字下降，然而實際上，年度赤字和整體債務在雷根政府、布希政府及川普第一任期期間皆呈現上升趨勢。

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