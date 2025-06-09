川馬翻臉引發國安危機？參議員籲魯比歐提應變計畫

川普總統與馬斯克公開決裂後，聯邦參議員華倫提出對馬斯克的疑慮，他的Starlink等高科技公司涉及政府合約，危及國家利益，引發國安疑慮。(路透)

馬斯克 與川普 公開撕破臉，引發國安疑慮？麻州民主黨籍聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)要求兼任白宮國家安全顧問的國務卿魯比歐就此提出應變計畫。

據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，川馬因為對「又大又美法案」立場分歧，演變至關係惡化，惡言相向；川普威脅終止馬斯克政府合約，馬斯克則以「太空船天龍號(SpaceX Dragon)即刻退役」回嗆，由於這場爭執已升高到涉及國家利益，引發國安疑慮。

華倫致函給國務卿魯比歐強調：「川普總統與一位億萬富豪在無關緊要的社交平台吵架，不應該危及美國國安。」

除了要求國安團隊研究SpaceX與星鏈(Starlink)對美國各級單位衛星通訊的影響，採取應變措施，還要求魯比歐「根據國防生產法(Defense Production Act)授予的權限和選項進行全面分析，以解決特定供應商壟斷或承包商拒絕滿足國安需求的問題」，無論採取機密簡報方式或是向國會與公眾發布，要求魯比歐在本月14日前提出具體措施。

向來反對馬斯克陣營參與川普政府事務的華倫上周發布最新報告顯示，SpaceX過去十年間從聯邦政府獲得數百億元的補助，光是2024財年就有38億元進帳。

美國太空總署(NASA)過去十年來已支付SpaceX數十億元，租用火箭運送太空人 和物資往返國際太空站；近年則為推動阿提米絲(Artemis)計畫，實現半世紀以來人類首次重返月球，NASA撥款超過20億元給SpaceX，設計並建造月球登陸器。

川普7日接受國家廣播公司(NBC)主持人維爾克(Kristen Welker)電訪時坦承無意與馬斯克重修舊好；他說：「早在這些事情發生前，我就給他很多優惠，在我首任任內救過他一命，我無意和他說話。」