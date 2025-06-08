CNN：川普抱怨保守派大法官巴瑞特 老是做出對他不利的裁決

川普在2020年第一任期內任命巴瑞特(Amy Coney Barrett)出任聯邦最高法院大法官，但他私下對她感到憤怒沮喪，因為她在數件關鍵訴訟中做出不利於他的裁判。(路透)

川普 總統第一任期內任命了三位聯邦最高法院大法官 ，但他私下對他們都感到不滿；尤其最令川普感到憤怒沮喪的是大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett)，在數件關鍵訴訟中做出不利於他的裁判，例如她投票反對川普凍結20億元對外援助計畫。

有線電視新聞網(CNN)引述消息人士說，川普的不滿大多和巴瑞特有關，「他私下抱怨不只一項裁決，還抱怨了很多不同的案子。」川普的憤怒主要受到右翼盟友煽動，他們私下向川普形容巴瑞特「太軟弱」，其裁決與她2020年川普提名她出任大法官以前受訪的表現不符。與此同時，川普對戈薩奇(Neil Gorsuch)和卡瓦諾(Brett Kavanaugh)也不滿意。

自由主義周刊「新共和」(The New Republic)報導，川普最近將這些不滿公開發洩在『聯邦主義社團』(Federalist Society)前會長里歐(Leonard Leo)身上。川普第一任期內提名的法官，大都由該團體推薦。

川普5月29日在社媒「真實社群」(Truth Social)發文痛批昔日盟友里歐是「卑鄙小人」，「做出一連串糟糕的法官提名建議」，「這個壞人可能憎恨美國，且顯然野心勃勃。」

但「新共和」也指出，里歐推薦的法官在2024年支持川普獲部分刑事起訴豁免權，讓這位重罪犯總統至今受惠。

CNN指出，接近川普的消息人士堅稱，儘管川普私下表達對巴瑞特的不滿，但他不想公開攻擊她。

研究員布羅迪(Tyson Brody)表示，「川普和里歐及『聯邦主義社團』的分歧日增。巴瑞特在很多方面都是川普最可怕的噩夢：意識形態上的社會保守派，不相信總統有絕對權力可以犯罪。更何況，這是一名女性在對川普說『不』。」

批評人士認為，川普要的不是保守派的法官，而是符合他「讓美國再度偉大」議程的法律打手。公共政策專家、保守派律師努齊亞塔(Gregg Nunziata)則警告，「未來三年，我們完全有理由可以預期，會看到一些糟糕的司法官提名。」