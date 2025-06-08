紐時：中國1政協委員大買川普幣 獲邀參觀白宮、與川普晚宴

購買川普迷因幣金額最高的前25名貴賓級買家，上個月獲邀參觀白宮，並和美國總統在華府郊區的川普高球俱樂部共進晚餐。據紐約時報報導，其中一名賓客具有中國政協委員身分。(路透)

川普 政府曾多次警告，指稱與中國共產黨 有關的人士來美，可能會對國家安全造成威脅。但據紐約時報報導，一名大量購買川普迷因加密貨幣的科技界執行長，同時身兼中國政治協商會議委員，卻獲邀參觀白宮 ，並與川普共進晚餐，凸顯川普政府對待中國的言行不一。

川普就職總統前幾天推出川普幣($TRUMP)，為刺激銷量，他的生意夥伴4月舉辦競賽，買得最多的前幾名得以一遊白宮，還在川普位於維州的私人高爾夫俱樂部，與他共進晚宴。

最大買家其中一人是何天應(He Tianying，音譯)，據中國官方檔案，他是全國政協委員之一；中國政協是諮詢機構，旨在擴大中國共產黨的影響力，尋求中國社會要人的支持。

何天應以香港居民身分登記參加川普迷因幣競買，他以政協北京市房山區代表而出任中國政府顧問，任職於政協教科衛體委員會，經查未發現他是中國共產黨員，而且在政協層級相當低。

川普幣行銷如同棒球卡，沒限制誰能買，外國人也可以。只是買多勝出的人獲得機會接近總統，川普為何要參加晚宴並不清楚。

只是，目前政府想檢查、註銷與中國共產黨有關中國學生的簽證，這起事件證明川普政府就如何對待中國公民有多麼不一致，對於川普幣的買家，背景查核可能會放鬆。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，那場晚宴是私事，政府官員並未密切參與。

這場川普幣晚宴招致民主黨人、政府監督組織甚至一些共和黨人的強烈批評，原因在看來像拿總統身分用來賺錢，牟取個人利益。餐會由川普的生意夥伴安排，直接讓第一家庭發財；川普致詞時站的講台，前面貼了醒目的美國總統徽章貼紙。

收購最多川普幣的前220名買家得與川普共進晚餐，前25名更取得貴賓身分，赴白宮一遊。買家用化名掩飾真實身分和交易紀錄，何天應使用的化名是「Sky」，買了價值370萬元的川普幣，名列第七，足以戴金色貴賓腕環參加晚宴。