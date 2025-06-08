我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港29歲沈靖韜奪下美國范克萊本鋼琴賽冠軍 曾是哈佛校友

NBA總冠軍賽G2／亞歷山大轟34分 雷霆扳平溜馬

紐時：中國1政協委員大買川普幣 獲邀參觀白宮、與川普晚宴

編譯潘勛／即時報導
購買川普迷因幣金額最高的前25名貴賓級買家，上個月獲邀參觀白宮，並和美國總統在華府郊區的川普高球俱樂部共進晚餐。據紐約時報報導，其中一名賓客具有中國政協委員身分。(路透)
購買川普迷因幣金額最高的前25名貴賓級買家，上個月獲邀參觀白宮，並和美國總統在華府郊區的川普高球俱樂部共進晚餐。據紐約時報報導，其中一名賓客具有中國政協委員身分。(路透)

川普政府曾多次警告，指稱與中國共產黨有關的人士來美，可能會對國家安全造成威脅。但據紐約時報報導，一名大量購買川普迷因加密貨幣的科技界執行長，同時身兼中國政治協商會議委員，卻獲邀參觀白宮，並與川普共進晚餐，凸顯川普政府對待中國的言行不一。

川普就職總統前幾天推出川普幣($TRUMP)，為刺激銷量，他的生意夥伴4月舉辦競賽，買得最多的前幾名得以一遊白宮，還在川普位於維州的私人高爾夫俱樂部，與他共進晚宴。

最大買家其中一人是何天應(He Tianying，音譯)，據中國官方檔案，他是全國政協委員之一；中國政協是諮詢機構，旨在擴大中國共產黨的影響力，尋求中國社會要人的支持。

何天應以香港居民身分登記參加川普迷因幣競買，他以政協北京市房山區代表而出任中國政府顧問，任職於政協教科衛體委員會，經查未發現他是中國共產黨員，而且在政協層級相當低。

川普幣行銷如同棒球卡，沒限制誰能買，外國人也可以。只是買多勝出的人獲得機會接近總統，川普為何要參加晚宴並不清楚。

只是，目前政府想檢查、註銷與中國共產黨有關中國學生的簽證，這起事件證明川普政府就如何對待中國公民有多麼不一致，對於川普幣的買家，背景查核可能會放鬆。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，那場晚宴是私事，政府官員並未密切參與。

這場川普幣晚宴招致民主黨人、政府監督組織甚至一些共和黨人的強烈批評，原因在看來像拿總統身分用來賺錢，牟取個人利益。餐會由川普的生意夥伴安排，直接讓第一家庭發財；川普致詞時站的講台，前面貼了醒目的美國總統徽章貼紙。

收購最多川普幣的前220名買家得與川普共進晚餐，前25名更取得貴賓身分，赴白宮一遊。買家用化名掩飾真實身分和交易紀錄，何天應使用的化名是「Sky」，買了價值370萬元的川普幣，名列第七，足以戴金色貴賓腕環參加晚宴。

川普 白宮 共產黨

上一則

洛杉磯抗議擴大 川普威脅派500陸戰隊員鎮壓 深夜情勢不妙

下一則

CNN：川普抱怨保守派大法官巴瑞特 老是做出對他不利的裁決

延伸閱讀

洛杉磯抗議擴大 川普威脅派500陸戰隊員鎮壓 深夜情勢不妙

洛杉磯抗議擴大 川普威脅派500陸戰隊員鎮壓 深夜情勢不妙
下令對洛杉磯部署軍隊 川普：確保強而有力的法律秩序

下令對洛杉磯部署軍隊 川普：確保強而有力的法律秩序
過去嘲笑拜登走不好 川普今登機險摔倒 踉蹌瞬間全被拍

過去嘲笑拜登走不好 川普今登機險摔倒 踉蹌瞬間全被拍
外企遊說：川普預算案899條款 恐砸掉840萬個飯碗

外企遊說：川普預算案899條款 恐砸掉840萬個飯碗

熱門新聞

馬斯克(左)與川普總統。(路透資料照)

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

2025-06-05 16:00
洛杉磯派拉蒙地區6日因非法移民掃蕩行動爆發警民對峙，7日情勢持續升級。圖為執法人員在衝突中執勤。(美聯社)

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

2025-06-07 21:59
曾有好交情的馬斯克與川普公開翻臉。(美聯社資料照)

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

2025-06-05 20:06
馬斯克(左)與川普總統。(美聯社資料照)

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

2025-06-05 16:35
普林斯頓大學歷史系教授貝爾1日在紐約時報撰文，籲請社會大眾正視，美國菁英大學招收大批國際學生的確已形成問題。圖為哈佛大學29日舉行畢業典禮，一名畢業生的帽子上張貼「支持國際生」的標語。（路透）

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

2025-06-02 07:10
川普4日在白宮舉行夏季宴會發表演說。(美聯社)

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

2025-06-04 20:20

超人氣

更多 >
凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫
華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

班農爆料白宮口角衝突：貝森特罵馬斯克「騙子」後遭撞飛

班農爆料白宮口角衝突：貝森特罵馬斯克「騙子」後遭撞飛
馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作
友誼無上限？紐時：俄羅斯情報部門指中國人是敵人

友誼無上限？紐時：俄羅斯情報部門指中國人是敵人