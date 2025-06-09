眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

內幕消息爆料，馬斯克與財政部長貝森特在白宮開打，馬斯克眼部瘀傷，原來是貝森特打的。圖為告別白宮記者會上，馬斯克眼部瘀傷明顯可見。(路透)

內幕消息爆料，馬斯克與財政部長貝森特在白宮開打，馬斯克眼部瘀傷，原來是貝森特打的。圖為貝森特。(路透)

馬斯克 因為不滿「又大又美」法案而與川普 總統鬧翻，撕破臉的背後因素其實錯綜複雜。前白宮 高級顧問班農(Steven Bannon)向華盛頓郵報透露，馬斯克曾一言不合便和財政部長貝森特(Scott Bessent)互相辱罵、演變成肢體衝突，兩人大打出手。川普得知此事後直言太過分了。

據報導，馬斯克進入白宮時與川普，慢慢地便和許多其他商界領袖一樣對川普的經濟政策越來越失望。4月2日川普宣布加徵關稅後，馬斯克在X平台上發文表達不滿，並稱川普的長期盟友白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)是白痴(moron)。馬斯克私下更曾親自呼籲川普撤銷關稅，但川普並未遵從，直到幾天後債市暴跌才讓步。

不久之後，馬斯克與川普貿易團隊的緊張關係演變成一場打鬥。4月中旬，馬斯克和貝森特曾前往橢圓形辦公室，各自陳述代理國稅局(IRS)局長人選的偏好，川普最終決定支持貝森特的人選，此分歧最先由紐約時報揭露。

5月30日川普在白宮為馬斯克舉行告別記者會，媒體注意到馬斯克眼部瘀傷，他說是與孩子打鬧時留下的。

班農在一次採訪中說，當時貝森特和馬斯克走出橢圓形辦公室，沿著走廊離開，兩人開始互相辱罵，貝森特提到了馬斯克聲稱「將揭露政府超過1兆元的浪費和詐欺性支出」，而馬斯克並沒有成功，「你是個騙子，你是個徹頭徹尾的騙子。」馬斯克隨後用肩膀撞向貝森特的肋骨，「就像美式足球員一樣」，貝森特也出手反擊。兩人在國家安全顧問辦公室扭打成一團，多人上前阻止衝突，隨後馬斯克被帶出白宮西廂。

班農稱，「川普總統聽說這件事後，說這太過分了。」班農長期以來一直批評馬斯克以及他參與川普競選和白宮事務等事情，還要求聯邦政府調查馬斯克的移民身分，並敦促立即將他驅逐出境。

華盛頓郵報指出，白宮官員表示川普和馬斯克關係破裂的原因之一還有馬斯克的用藥問題，據稱他服用K他命等十幾種藥物並已影響到膀胱。川普5日在橢圓形辦公室露面時告訴記者，他對馬斯克失望並質疑他們能否維持友誼。一位白宮人士表示希望兩人會和解，但關係永遠不會像以前一樣。