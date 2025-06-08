川普與馬斯克翻臉 黃仁勳等5人被點名上位當「親密戰友」

黃仁勳（右）近期受訪時表示支持川普（左）倡議，輝達將提高美國製造比重。(歐新社)

美國總統川普 與億萬富豪馬斯克近日因政府預算案翻臉。美媒分析，輝達執行長黃仁勳、Meta執行長查克柏格、OpenAI 執行長奧特曼、亞馬遜創辦人貝佐斯、Google 執行長皮查伊都可能成為川普在矽谷的下一位親密戰友。

今年1月，川普第2個總統任期的就職典禮可謂冠蓋雲集，包括蘋果（Apple）、臉書母公司Meta、谷歌（Google）和聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的高層人員都有出席。

「財經內幕」（Business Insider）網站根據川普重返白宮期間曾與他有商業往來，或曾進行遊說或與他攀交情的人選，整理出可能成為川普科技界盟友的名單。

Meta創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg）

查克柏格可說是「讓美國再次偉大」（MAGA）倡議的支持者。Meta為川普的就職典禮捐獻了100萬美元，查克柏格本人甚至在川普就職當晚共同主持1場正式晚宴，慶賀川普就職。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）

奧特曼也與川普保持良好關係。川普就任隔天即宣布，OpenAI、甲骨文（Oracle）與日本軟銀集團（SoftBank）將斥資5000億美元投入「星際之門」（Stargate）計畫，以打造美國資料中心及人工智慧（AI）基礎設施。

今年5月，奧特曼陪同川普出訪沙烏地阿拉伯，當時奧特曼正籌備在阿布達比興建全球最大AI資料中心之一的大型計畫。據華爾街日報（The Wall Street Journal），此舉激怒馬斯克，讓他在最後一刻決定加入川普出訪行列。最終OpenAI獲選參與這筆交易，馬斯克還試圖從中阻撓。

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）

早在2015年，貝佐斯曾因川普批評華盛頓郵報而與其交惡，還開玩笑要「用藍源火箭把川普送上太空」。

如今貝佐斯積極修補關係。如果川普真的如他揚言的那般取消與馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）的政府合約，藍源可能從中受益。藍源已與美國國家航空暨太空總署（NASA）簽署1份價值30億美元的合約。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳

雖然黃仁勳缺席川普1月的就職典禮，但他在5月陪同川普出訪中東。輝達也正與甲骨文、軟銀和阿拉伯聯合大公國科技公司G42合作，在當地建造OpenAI資料中心。

儘管如此，今年4月，川普下令禁止輝達H20晶片銷往中國，輝達因此損失55億美元。

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）

今年4月，美國1名聯邦法官裁定Google壟斷數位廣告市場，這是8個月內，聯邦法官第2次裁定Google在特定領域構成非法壟斷。英商巴克萊銀行（Barclays Bank Plc）本月表示，如果Google遭判決強制分拆Chrome瀏覽器，母公司Alphabet的股價將暴跌25%。

雖然皮查伊與其他科技界大老一同出席川普的就職典禮，目前難以斷定他將如何與川普拉近關係。