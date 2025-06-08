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川普挺無人機產業 簽3道行政令

編譯湯淑君／綜合外電
川普總統6日簽署三道行政命令，以強化美國對無人機威脅的防禦能力。(美聯社)
川普總統6日簽署三道行政命令，以強化美國對無人機威脅的防禦能力。(美聯社)

川普總統川普6日簽署三道行政命令，以強化美國對無人機威脅的防禦能力，並協助發展飛天電動計程車和超音速商用客機。

白宮科技政策辦公室主任柯拉齊修斯(Michael Kratsios)在記者會上說：「採取空域安全行動此其時矣。」他表示，2026年世界盃和2028年夏季奧運會將舉行，可望吸引數百萬計球迷入境美國，因此「政府將打擊非法無人機使用，並下令成立聯邦任務小組，以確保美國掌控本國空域，並將無人機的即時偵測與辨識列入優先要務」。

官員表示，這三道行政命令的目標，是振興美國製造業並促進創新，同時降低對外國對手的依賴，例如在商用無人機市場享有支配地位的中國大陸。

第一道行政命令旨在加強反無人機能力。為此將成立任務小組，定期檢討並提出因應威脅的解決方案；也將成立全國性的訓練中心，為世界盃、奧運會等活動作準備；另將責成聯邦航空管理局(FAA)加快執行在特定設施附近限飛無人機的規定，適用於關鍵基礎設施、煉油廠、化工廠和遊樂園等場所。

第二道行政命令的用意是促進美國新科技市場的發展，包括無人機和空中計程車在內。此命令將指示FAA加速推行另一項規定，允許企業讓遠端駕駛員操作無人機飛出視線範圍，而無需逐一申請核准。這對商用無人機運貨是一大關鍵。此命令也指示聯邦機關給予美國製無人機優先待遇。

白宮官員私下表示，這將降低對外國技術的依賴，儘管不會禁用任何外商的產品，包括中國的大疆創新(DJI)在內，但會指示商務部展開調查並檢討現行監管規定，以維護美國的無人機供應鏈。大疆是全球最大無人機製造商，也是美國境內逾半數商用無人機的銷售商。

第三道行政命令旨在發展美國的超音速技術，將廢止官員所謂阻礙發展的法規，包括指示FAA廢除禁止民用機在美國領土上空進行超音速飛行的規定。

解除這項1973年禁令，有助於促進電動計程車垂直起降的測試，對Joby Aviation、Archer Aviation等公司將是利多。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

無人機 白宮 世界盃

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