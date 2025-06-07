誤遣返薩爾瓦多馬州男 回美審判被控非法走私人口
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司法部長邦迪(Pam Bondi)6日宣布，被川普政府錯誤遣返回薩爾瓦多的馬州男子艾卜瑞可・賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)當天回到美國，將面對非法走私無證移民、人口販運等指控。
川普政府今年3月15日錯將居住在馬里蘭州的賈西亞遣送薩爾瓦多監獄；他自青少年時期即從故鄉薩爾瓦多非法入境美國。
移民法院於2019年裁定禁止遣返賈西亞，因其經營的普普薩(pupusa)玉米餅生意遭當地黑幫鎖定，返回家鄉將面臨人身安全威脅。
雖然美國最高法院維持下級法院命令，指示川普政府協助將賈西亞帶回美國，但遭川普政府拒絕，讓聯邦政府和聯邦法院之間陷入對峙。
不過，邦迪6日舉行記者會宣布，艾卜瑞可‧賈西亞已經回到美國，現在正被美國拘留。邦迪指出，聯邦向薩爾瓦多出示逮捕令，薩國政府因此同意將賈西亞遣送回美，「我們很感謝薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)同意把他送回來。」
然而，川普政府要求賈西亞回到美國，並非遵循聯邦法院命令，而是他遭到非法走私移民的指控，被押送回美接受審判。
邦迪指出，田納西中區聯邦地區法院的大陪審團發現艾卜瑞可‧賈西亞過去九年來在移民走私圈扮演非常有影響力的角色，並發現這才是他的全職工作，而非一名中間商。
邦迪說，法院發現賈西亞走私超過數千名非法移民，其中還包括女性和小孩，「被告用未成年小孩的純真交換利潤」；她說，賈西亞也被指控侵犯女性非法移民。
紐約時報報導，田納西中區聯邦地區法院於兩周前提交艾卜瑞可‧賈西亞的起訴書；由於川普政府多次拒絕依循法院命令，將賈西亞帶回美國，白宮新聞秘書李維特更一度表示賈西亞永遠不會再住在美國，這項訴訟提供川普政府一個下台階。
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