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外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

2025最混亂分手…川馬翻臉 在「大又美」前早有跡可循

編譯陳韻涵／綜合報導
川普就職典禮後，白宮耳語傳出川、馬關係其實沒有表面那般熱絡。(路透)
川普就職典禮後，白宮耳語傳出川、馬關係其實沒有表面那般熱絡。(路透)

川普總統與政府效率部(DOGE)前主管馬斯克(Elon Musk)決裂，堪稱2025年最混亂的分手，而川、馬翻臉的真正原因在「又大又美開支法案」之前就有跡可循。

經濟時報(Economic Times)報導，馬斯克連日透過社群媒體大肆批評川普的「又大又美開支法案」，公開與川普決裂；川普5日表示，他與馬斯克的兄弟情已走到盡頭。

川普和馬斯克的兄弟情始於川普再次競選總統時期，2022年11月，馬斯克讓川普重回昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」，川普上傳大頭照寫道：「干預選舉！永不投降！」馬斯克回應：「更上層樓」。

去年底，川普宣布成立DOGE並任命馬斯克擔任共同主管，精簡聯邦人事並削減開支，目標是撙節2兆元聯邦預算。

馬斯克大刀闊斧的改革聯邦部門，但兩人無法就「又大又美開支法案」達成共識。

今年5月中旬，已有多篇報導指出，馬斯克和川普已不再於社群媒體上積極吹捧對方；馬斯克多用X平台，而川普則回歸川普媒體與科技集團(TMTG)開發的社群平台「真實社群」(Truth Social)。

「野獸日報」指出，川普「刻意冷凍」馬斯克，減少在網路上提及馬斯克的次數，並將他排除在白宮活動之外。

另據川普前策士、馬斯克的長期對手巴農(Steve Bannon)5月接受「大西洋月刊」雜誌(The Atlantic)訪問時透露，川、馬3月首次出現重大裂痕，川普當時拒絕讓馬斯克獲得國防部對中國潛在衝突的作戰計畫簡報。巴農說：「你能感覺到，一切都變了，先前那股狂熱已消退。」

紐約時報報導，巴農也支持撤銷馬斯克與聯邦政府的合約，並調查他的移民身分，因為巴農相信馬斯克是非法移民，應立即遣返。

另據新聞評論網站「Vox」報導，有人將川、馬決裂的矛頭指向近期的導火線，川普5月31日突然決定撤掉億萬富翁艾薩克曼(Jared Isaacman)出任國家航空暨太空總署(NASA)署長的提名人事。

艾薩克曼4日在All-In播客節目中對此表示失望，並暗示川普撤回提名的時機恰逢馬斯克離開白宮「絕非巧合」。他說：「有些人顯然另有所圖，而我首當其衝。」 

另一個說法是，艾薩克曼曾為民主黨金主而遭部分共和黨參議員認為不適合而出局。

馬斯克 川普 非法移民

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