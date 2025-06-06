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「川普在淫魔檔案中」 馬斯克拋重磅炸彈籲彈劾：讓范斯接總統

編譯莊瑞萌／綜合報導
馬斯克5日下午指控總統川普牽涉淫魔艾普斯坦檔案，因此司法部拒不公布該檔案，他並呼籲彈劾川普。圖為國會議員在聽證會上舉著艾普斯坦和川普的合影，要求調查艾普斯坦案。(路透)
馬斯克5日下午指控總統川普牽涉淫魔艾普斯坦檔案，因此司法部拒不公布該檔案，他並呼籲彈劾川普。圖為國會議員在聽證會上舉著艾普斯坦和川普的合影，要求調查艾普斯坦案。(路透)

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)5日下午指控總統川普牽涉「艾普斯坦檔案」(Epstein files)，這是兩人關係公開惡化以來最激烈的對峙，馬斯克還呼籲彈劾川普，由現年40歲的副總統范斯(J.D. Vance)接替總統職務。

每日郵報(Daily Mail)報導，川普在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文，指自己曾要求馬斯克離開政府效率部(DOGE)，並批評這位億萬富豪「瘋了」。隨後，馬斯克透過貼文表示，「是時候揭露真正的重磅消息了」，他接著指控川普涉入淫魔艾普斯坦的檔案中。馬斯克說，「真正的原因，就是因為川普在艾普斯坦檔案裡，這就是檔案一直未能公開的真相。祝你有個愉快的一天，川普！」他補充道，「記住這則貼文，真相終將大白」。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)就此回應稱，「這是有關馬斯克不幸的插曲， 他因預算法案未納入他想要的政策而不高興。總統專注於通過這項歷史性法案，使我們國家再度偉大」。

富豪艾普斯坦過去曾涉及多起性犯罪案，受害者包括未成年少女，他於2019年在獄中死亡。川普政府曾承諾會公開相關檔案，但司法部長邦迪(Pam Bondi)今年2月僅釋出一些早已為外界熟知的資訊。

對於馬斯克的最新指控，川普也未直接回應涉入艾普斯坦檔案的指控，僅在「真實社群」繼續支持他推動的法案並以冷淡態度回應，「我不介意伊隆轉而反對我，但他應該幾個月前就這麼做」。

馬斯克隨後還轉發1992年川普與艾普斯坦共同參加派對的影片，並以表情符號諷刺川普。數日以來，馬斯克已多次批評川普在國會推動的法案，認為該法案將逆轉他的工作成果。川普則威脅可能終止政府與SpaceX和特斯拉的合約。

對此，馬斯克表示，他將立即開始退役SpaceX旗下的太空船，該太空船目前負責將國家航空暨太空總署(NASA)太空人和物資運送至國際太空站(International Space Station)。川普暗示，馬斯克的不滿源於預算法案撤銷電動車補貼和自己拒絕了馬斯克提議擔任NASA署長的人選，原因是該人選為民主黨人士。

川普最後則說，「有人離開我的政府後一開始喜愛我們，後來卻因某種『盲反川普症候群』(Trump Derangement Syndrome)而轉為敵對。我也不明白為什麼」。

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