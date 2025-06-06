我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重提艷照風波 張柏芝多年後鬆口：我信錯了人

外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

馬斯克想創第3黨抗衡？民主黨趁機拉攏

編譯廖振堯／綜合報導
馬斯克不滿預算法案增加赤字，似乎有意成立第三黨來抗衡兩黨；民主黨則抓住此機會，試圖拉攏這位科技巨頭兼全球首富。(路透)
馬斯克不滿預算法案增加赤字，似乎有意成立第三黨來抗衡兩黨；民主黨則抓住此機會，試圖拉攏這位科技巨頭兼全球首富。(路透)

馬斯克近日直言痛批川普總統的「又大又美」預算法案，稱它是「令人作嘔的醜陋之物」、指責共和黨高層是幫兇，且似乎有意成立第三黨來抗衡兩黨；民主黨則抓住此機會，試圖拉攏這位科技巨頭兼全球首富。

國會山報(The Hill)報導，馬斯克5日在X平台發文問道，「現在是時候在美國創立一個真正代表80%中間派的新政黨了嗎？」並進行一項調查讓用戶投票，五小時內逾293萬人參與、超過八成贊成創立第三黨。

馬斯克不滿預算法案增加赤字，還翻出參院多數黨領袖熊恩(John Thune)和眾院議長強生(Mike Johnson)各在2020年和2023年發過的貼文，內容是兩人表達對預算赤字和國家債務的擔憂；馬斯克分享該兩則貼文並問：「2020年的熊恩去哪了？」、「2023年的強生去哪了？」

熊恩5日迴避了關於這場爭執的問題，被問及馬斯克的言詞攻擊時，他告訴記者「我對此沒有意見」。強生的發言人同日未立即回應評論請求，但強生稍早曾說馬斯克是他的「好朋友」，兩人計畫交談溝通。

看到撕破臉的情況，有些民主黨人表示應該再給馬斯克一次機會，畢竟他曾透露2020年是投給拜登，也曾在歐巴馬任內帶他參觀SpaceX。

與馬斯克相識十餘年、代表矽谷的加州民主黨聯邦眾議員卡納(Ro Khanna)表示，鑑於民主黨人都反對該法案，他們應該與馬斯克談談並努力拉攏，「民主黨擁有更多他認同的價值觀，包括承諾資助科學、清潔技術，以及保障國際學生」。

紐約州民主黨眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)稱「我相信救贖，馬斯克對這項法案的看法是對的」，但也補充說，馬斯克改革聯邦政府的行動造成了巨大的損害，有些民主黨人認為這場破壞是不可饒恕的罪行。

也有人不屑一顧，伊利諾州眾議員施奈德(Brad Schneider)便表示隨著馬斯克揮別華府，民主黨不該把他當作關注焦點，「我們應該談談我們能為美國人民做什麼」。

馬斯克 民主黨 眾議員

上一則

川習通話有沒有談到台灣？ 雙方各說各話

下一則

馬斯克入白宮想當英雄卻變壞蛋 對川普的狠招恐在後頭

延伸閱讀

馬斯克、川普「潰堤式決裂」 5小時激烈交鋒懶人包

馬斯克、川普「潰堤式決裂」 5小時激烈交鋒懶人包
川馬翻臉 共和黨人紛紛逃離暴風圈

川馬翻臉 共和黨人紛紛逃離暴風圈
外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案

外媒分析：川普和馬斯克「權錢對決」曝馬還有1招能擋法案
川普威脅取消合約 馬斯克嗆「正合我意」身價急縮水340億

川普威脅取消合約 馬斯克嗆「正合我意」身價急縮水340億

熱門新聞

馬斯克(左)與川普總統。(路透資料照)

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

2025-06-05 16:00
普林斯頓大學歷史系教授貝爾1日在紐約時報撰文，籲請社會大眾正視，美國菁英大學招收大批國際學生的確已形成問題。圖為哈佛大學29日舉行畢業典禮，一名畢業生的帽子上張貼「支持國際生」的標語。（路透）

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

2025-06-02 07:10
川普4日在白宮舉行夏季宴會發表演說。(美聯社)

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

2025-06-04 20:20
馬斯克（左）周三貼文抨擊川普力推的「大而美」稅改法案，聲稱這會害美國變「債務奴隸」，並敦促國會議員「殺了這法案」。(美聯社)

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

2025-06-04 20:06
曾有好交情的馬斯克與川普公開翻臉。(美聯社資料照)

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

2025-06-05 20:06
美國總統川普在6月5日與習近平通話。（美聯社）

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

2025-06-05 11:06

超人氣

更多 >
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國
川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩
「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案

「沒有我川普早就輸了」馬斯克連環推文轟預算法案