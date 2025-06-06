馬斯克想創第3黨抗衡？民主黨趁機拉攏

馬斯克不滿預算法案增加赤字，似乎有意成立第三黨來抗衡兩黨；民主黨則抓住此機會，試圖拉攏這位科技巨頭兼全球首富。(路透)

馬斯克 近日直言痛批川普總統的「又大又美」預算法案，稱它是「令人作嘔的醜陋之物」、指責共和黨高層是幫兇，且似乎有意成立第三黨來抗衡兩黨；民主黨 則抓住此機會，試圖拉攏這位科技巨頭兼全球首富。

國會山報(The Hill)報導，馬斯克5日在X平台發文問道，「現在是時候在美國創立一個真正代表80%中間派的新政黨了嗎？」並進行一項調查讓用戶投票，五小時內逾293萬人參與、超過八成贊成創立第三黨。

馬斯克不滿預算法案增加赤字，還翻出參院多數黨領袖熊恩(John Thune)和眾院議長強生(Mike Johnson)各在2020年和2023年發過的貼文，內容是兩人表達對預算赤字和國家債務的擔憂；馬斯克分享該兩則貼文並問：「2020年的熊恩去哪了？」、「2023年的強生去哪了？」

熊恩5日迴避了關於這場爭執的問題，被問及馬斯克的言詞攻擊時，他告訴記者「我對此沒有意見」。強生的發言人同日未立即回應評論請求，但強生稍早曾說馬斯克是他的「好朋友」，兩人計畫交談溝通。

看到撕破臉的情況，有些民主黨人表示應該再給馬斯克一次機會，畢竟他曾透露2020年是投給拜登，也曾在歐巴馬任內帶他參觀SpaceX。

與馬斯克相識十餘年、代表矽谷的加州民主黨聯邦眾議員 卡納(Ro Khanna)表示，鑑於民主黨人都反對該法案，他們應該與馬斯克談談並努力拉攏，「民主黨擁有更多他認同的價值觀，包括承諾資助科學、清潔技術，以及保障國際學生」。

紐約州民主黨眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)稱「我相信救贖，馬斯克對這項法案的看法是對的」，但也補充說，馬斯克改革聯邦政府的行動造成了巨大的損害，有些民主黨人認為這場破壞是不可饒恕的罪行。

也有人不屑一顧，伊利諾州眾議員施奈德(Brad Schneider)便表示隨著馬斯克揮別華府，民主黨不該把他當作關注焦點，「我們應該談談我們能為美國人民做什麼」。