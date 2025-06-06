公開決裂…川普稱對馬斯克失望 威脅取消合約 特斯拉股價跌14%

川普總統(右)與特斯拉執行長馬斯克(左)近來反目成仇，馬斯克多次在社群平台上抨擊川普，川普則威脅取消政府給馬斯克的補貼和承包合約。圖為兩人今年3月共乘特斯拉車。(路透)

川普 總統與特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)近來反目成仇，馬斯克多次在社群平台上抨擊川普，以及川普支持的「又大又美的開支法案」，甚至指控川普在艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案的名單上；對此，川普5日表示，他對馬斯克感到失望。在川普威脅取消政府給馬斯克的補貼和承包合約後，5日特斯拉的股票收盤暴跌14%，至284.7元。

馬斯克日前卸下在川普政府內的職務，川普並未馬斯克舉行歡送會，然而兩人關係急轉直下，馬斯克對川普「又大又美的法案」表達不滿，指該法案無法為政府解決赤字問題，甚至形容該法案是「惡心、令人厭惡的事情」(disgusting abomination)。

川普5日在社群網路「真實社群」(Truth Social)上接連發文，指是他要求馬斯克卸下職務，川普並表示，馬斯克早知道會取消強制購買電動車的命令，卻因為強制令取消而抓狂。

川普也語帶威脅地說，節省預算最簡單的方法就是取消政府給馬斯克的補貼和承包合約；川普也說，他不在意馬斯克和他撕破臉，但川普認為，馬斯克應該在幾個月前就這麼做。

川普5日在白宮 與德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)會面，川普也針對馬斯克的批評做出回應，川普說，他希望馬斯克批評他就好，不要批評又大又美的法案，指法案將大砍1兆6000億元的支出，且將做出史上最大幅度的減稅。

川普說，他和馬斯克過去有非常好的關係，他不知道未來還能不能維持；川普說，他非常驚訝，尤其白宮給馬斯克舉辦了一場非常美好的歡送會，馬斯克當時也對川普讚譽有加。

川普也說，他對馬斯克感到失望，因為馬斯克比任何人都了解又大又美法案的內部運作，「他對法案瞭若指掌，當初也沒有任何問題，現在卻突然有問題」；川普認為，馬斯克改變態度，還是因為川普政府決定取消電動車強制令。

川普並表示，這樣的情況不只發生在馬斯克身上，很多人離開川普政府後，因為太想念白宮了，反而變成敵對；他們離開了，有一天早上醒來，發現光環不見了、整個世界都變得不一樣了，他們就此變得敵對；川普也認為，馬斯克未來將針對他個人做攻擊。

馬斯克則在X平台上即時回應川普，指他從來沒有看過又大又美的法案，並認為該法案在深夜中快速通過，國會沒有人有讀到法案的內容，並認為川普「又大又醜的法案」只會擴大赤字，讓美國破產；馬斯克也稱，川普的關稅政策將讓美國經濟在下半年走入蕭條。

至於川普指控他改變立場是因為政府取消電動車強制令，馬斯克則稱川普說謊；馬斯克也說，有鑑於川普說要取消政府給馬斯克的承包合約，SpaceX將立即停止使用飛龍號太空船。

馬斯克還透過社群平台X，批評川普忘恩負義。馬斯克說，如果不是他，川普在美國大選早就輸了，民主黨會控制聯邦眾院、共和黨在聯邦參院也只會是51席比49席。

不過川普在回答記者提問時說，即使沒馬斯克的支持，他去年大選也照樣贏，他並說他幫了馬斯克許多。