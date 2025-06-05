共和黨參院要角強生：通過又大又美預算案「不道德」

共和黨的威斯康辛州聯邦參議員強生4日公開反對眾院通過的「又大又美預算法案」，要求預算還要再刪。(美聯社)

共和黨 期盼川普 總統的「又大又美法案」能在參眾兩院通過，7月4日前送交川普簽署。但共和黨參院要角、威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)4日公開反對該法案，稱他「拒絕接受將眼下看到的超過2兆元赤字視為『新常態』」，強生甚至表示，逕行通過此案「不道德」。

與此同時，始終反對此案的肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)4日呼籲億萬富翁馬斯克 (Elon Musk)，在初選時，資助挑戰任何支持川普稅改法案的共和黨人。

強生4日向美國廣播公司 (ABC)表示，儘管白宮施壓要求讓「又大又美法案」在7月4日前通過，但該法案將使美債增加數兆元，他無法支持。「我拒絕接受將眼下超過2兆元赤字視為新常態，」強生說：「我們必須解決這個問題，但很不幸這個法案沒做到這一點。」

無黨派的國會預算處(CBO)預測，「又大又美法案」將在未來10年內使聯邦赤字增加2.4兆元。儘管管理和預算辦公室主任沃特(Russell Vought)聲稱該法案「大幅節省開支」，但強生並不認同地說：「我們的支出從2019年的4.4兆元增加到今年的7兆元以上。法案中提出的小幅削減，在這筆巨額支出中幾乎只是小額誤差」。

強生強調，他不擔心反對川普法案會帶來政治後果，「我擔心我們的子孫後代，擔心我們正在抵押他們的未來。這是錯誤的，也是不道德的 」。

而在眾院，三位在前兩周投票反對「又大又美法案」的其中一位共和黨議員馬西，4日在福斯新聞中呼籲馬斯克，考慮在共和黨初選時提供資助，讓上周力挺該開支法案的共和黨人落馬。

馬西說：「我不會在初選挑戰我的同僚，但如果馬斯克這麼做我會高興。」

眾院支持「又大又美法案」的共和黨眾議員共有215人。馬斯克不僅公開反對該法案，還發文提到：「那些投票支持這項法案的人真可恥」、「明年11月我們將解雇所有背叛美國人民的政客。」

馬西4日表示，「我認為馬斯克的說法犯了個錯誤；如果我是馬斯克，我會在初選時就把他們趕下台。」