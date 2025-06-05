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共和黨版「兒童抵稅」 擬父母均須有社安碼

編譯陳韻涵／綜合報導
共和黨的稅改方案限縮「兒童稅收抵免」資格，可能影響數百萬家庭，另有1100萬人恐失健康保險。（美聯社）
共和黨的稅改方案限縮「兒童稅收抵免」資格，可能影響數百萬家庭，另有1100萬人恐失健康保險。（美聯社）

共和黨稅改案縮減「兒童抵稅」資格，數百萬家庭可能失去福利，另有約1090萬人將失去醫療保險

縮減資格 恐1090萬人將失醫療保險

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)引述政策專家說法報導，共和黨支持的預算法案包括聯邦兒童抵稅的新限制，可能剝奪數百萬公民或合法居留兒童的抵稅福利。

「又大又美稅收與開支法案」要求納稅人及其配偶，都必須擁有社會安全號碼，才能為其子女申請兒童抵稅(CTC)。

父母有一人非公民 子女將無法抵稅

左派非營利智庫「稅收與經濟政策研究所」(ITEP)研究主任戴維斯(Carl Davis)表示，這表示父母雙方身分若不相同，即有一人不是美國公民，則他們的子女將不再享有抵稅資格。

報導指出，在美國出生而成為公民，但父母沒有合法身分的幼童，也將被排除在抵稅福利之外。

在某些情況下，獲准在美居留幼童的父親或母親或雙親可能沒有社安號碼；例如，持非工作簽證居留美國的父母，將被禁止享受抵稅福利，這類簽證對象包括持教育簽證的研究生。

這項建議的限制措施，是共和黨議員為確保稅收減免不會惠及無證移民而採取的行動之一。

不過，政策專家告訴CBS理財節目「金錢觀察」(MoneyWatch)說，數百萬名幼童將為新政策付出代價。

目前兒童申請抵稅 毋須家長社安碼

共和黨的稅改方案限縮「兒童稅收抵免」資格，父母有一人非公民，子女將無法抵稅。（美...
共和黨的稅改方案限縮「兒童稅收抵免」資格，父母有一人非公民，子女將無法抵稅。（美聯社）

CTC目前讓每名符合資格的兒童抵稅2000元，研究顯示這項補助有助兒童擺脫貧困，但目前是要求申請抵稅的孩子必須擁有有效的社安號碼，毋須家長的社安碼。

共和黨議員主張，「又大又美開支法案」將讓更多家庭受惠，因為該法案將在三年內把CTC調高至2500元，且逐年依據通膨調整稅收抵免，使其價值不會隨著時間縮水。

「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)表示，大多數無證移民已被禁止享有大部分聯邦稅收優惠，而「又大又美開支法案」可能進一步取消許多合法居留美國移民，如難民或持教育簽證者的稅收優惠。

智庫「移民研究中心」(Center for Migration Studies)、哥倫比亞大學貧困與社會政策中心(CPSP at Columbia University)、ITEP和波士頓大學(Boston University)研究人員4月估計，一旦CTC限制措施成為法律，將影響約450萬名兒童，其中又以住在加州、德州和佛羅里達州的兒童居多。

另據「今日美國報」報導，無黨派組織「國會預算處」(CBO)表示，「又大又美開支法案」時至2034年，會讓約1090萬名美國人失去醫療保險，其中包括140萬名透過國家資助計畫獲得醫療保險的無證移民。

醫療保險 移民 工作簽證

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