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砲火不停 馬斯克：又大又美預算案 正讓美國破產

編譯盧炯燊／綜合報導
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離開川普政府的馬斯克，近日破口大批川普支持的預算案。(美聯社)
離開川普政府的馬斯克，近日破口大批川普支持的預算案。(美聯社)

特斯拉執行長馬斯克與總統川普分道揚鑣後火力全開，連續兩天炮轟川普力推稱為「又大又美」的大規模稅收與支出法案，繼3日指法案「令人作嘔」後，4日繼續在X上發布大量貼文猛烈抨擊，甚至號召兩億多粉絲向國會議員施壓「否決該法案」，推倒重來。

馬斯克此前已大幅減少發布與政治相關貼文，然而4日在X上發布及轉發近30個批評該法案的貼文。

其中一個貼文裡，馬斯克指「巨額支出法案正在讓美國破產！夠了！」另一篇貼文中，他更加強硬的要求粉絲「給你的參議員、眾議員打電話，讓美國破產是不行的！必須否決該法案」，「我們需要一個不會增加赤字的新法案」。

根據無黨派的獨立分析，川普政府這個「又大又美」法案一旦成為法律，預計將在未來10年增加約2.4兆元聯邦赤字，馬斯克正是大力抨擊法案勢令國家破產。

眾議院議長強生(MikeJohnson)4日在在議長辦公室外，向記者回應馬斯克連續的抨擊時表示，對方有關法案及對赤字影響的批評是「大錯特錯」。強生還透露3日晚上曾致電對方，但沒有接聽。

對於馬斯克「我們需要一項不會增加赤字的新法案」的說法，強生說「我們沒有時間制定全新的法案」。

與此同時，消息人士向美國廣播公司新聞網(ABCNews)表示，馬斯克對川普政府的不滿，遠不止這個法案中的支出規模。

親川普媒體爆料，川普總統私下對馬斯克高調反對「大而美預算法案」非常不悅，但目前保...
親川普媒體爆料，川普總統私下對馬斯克高調反對「大而美預算法案」非常不悅，但目前保持沉默。(路透)

馬斯克與川普早就對政府一系列措施的分歧日益擴大，包括又大又美法案削減電動車稅收抵免，特斯拉(Tesla)最近已公開反對取消這項條款。

此外，川普政府與馬斯克人工智慧競爭對手OpenAI達成交易，儘管馬斯克提出未納入其AI公司的異議，但仍然無功而返。馬斯克對盟友艾薩克曼(JaredIsaacman)被撤銷太空總署(NASA)署長的提名也深感失望。

雙方在貿易政策也存在嚴重分歧，馬斯克早前直指白宮貿易顧問納瓦羅（PeterNavarro)是「白痴」。

對於ABCNews這個報導，白宮及馬斯克的代表未有回應。

馬斯克 川普 特斯拉

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