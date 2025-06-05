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國會預算處報告：又大又美預算案 聯邦赤字將再增2.4兆

記者顏伶如／綜合報導
國會預算處4日再指川普「大而美預算法案」要再增添聯邦2.4兆元赤字。但白宮不同意，馬斯克大批，要求刪預算。圖為紐約市街頭的國家赤字，提醒國家開支不能過大。(美聯社)
國會預算處4日再指川普「大而美預算法案」要再增添聯邦2.4兆元赤字。但白宮不同意，馬斯克大批，要求刪預算。圖為紐約市街頭的國家赤字，提醒國家開支不能過大。(美聯社)

非黨派機構國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)4日公布報告指出，川普總統「大又美預算法案」將讓聯邦政府赤字在未來十年增加2.4兆元。法案5月22日在眾院表決過關後送交參院審議，但科技富豪馬斯克(Elon Musk)與某些共和黨參議員公開主張進一步大刪預算，法案能否趕在7月4日之前通過並送交川普簽署，共和黨團領袖面臨考驗。

國會預算處報告指出，美國現有國債21兆元，「大又美法案」未來十年將減少1.2兆元開支，但新增開銷與減稅將使得2034年前再增2.4兆元國債。報告內容凸顯大又美法案引發國家赤字升高的質疑。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)3日在記者會上批評國會預算處本該保持中立，卻淪為「黨派化」及「政治化」。

李維特說，2000年以來，整個國會預算處沒有任何人員曾捐款給共和黨，但很多人捐款給民主黨候選人及政治人物。她說，這是「可驗證的事實」(a verifiable fact)，國會預算處報告也已變成政治聲明。

不過，華盛頓郵報報導，國會預算處處長史威格(Phillip Swagel)曾在前總統布希(George W. Bush)執政期間擔任公職，選舉獻金申報紀錄顯示，史威格2014年捐款1000元給一名參選州長的共和黨候選人。

川普4日則在「真實社群」(Truth Social)發文寫道，兩黨應該共同行動，取消國債上限。川普說，很難得與民主黨麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)對於國債上限看法一致。

川普指出：「我很欣慰在此宣布，經過這些年來，我跟華倫參議員終於有看法一致的時候。國債上限應該完全廢除，以免出現經濟大災難。」

前總統拜登與共和黨國會高層2023年暫停債限，美國發生國家違約的期限因此推遲到2025年。

財政部長貝森特(Scott Bessent)日前呼籲國會在7月中旬之前提高國家舉債上限。財政部警告說，如果無法採取「非常手段」(extraordinary measures)，美國30兆元國債就要違約。

國債 共和黨 川普

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