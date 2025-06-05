馬斯克公開抨擊又大又美法案 傳川普憤怒 目前選擇保持沉默

親川普媒體爆料，川普總統私下對馬斯克高調反對「大而美預算法案」非常不悅，但目前保持沉默。圖為上月30日，川普總統在白宮歡迎馬斯克離開政府效率部的工作。(美聯社)

福斯頻道節目Fox & Friends主持人基爾梅德(Brian Kilmeade)4日透露，川普 私下對於他的「第一麻吉」(first buddy)馬斯克 公開抨撃「又大又美預算法案」感到憤怒，馬斯克稱該法案為「令人厭惡」，不過川普現在對馬斯克的批評，選擇保持沉默。

馬斯克3日猛烈抨擊川普招牌的預算法案，表示他「再也受不了」，必須公開反對這一法案，根據非黨派機構國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)預估，該法案將增加數兆元赤字。

馬斯克在X發文：「這一龐大、嚇人、大灑錢的國會支出法案是令人厭惡的東西。投票贊成的人真無恥，你們知道你們做錯了，你們心裡明白。」「這將使已經非常龐大的預算赤字大幅增加到2.5兆！！！讓美國公民負擔沉重的債務。」

馬斯克在網路上大肆批評該法案後，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)被媒體要求回應，她在3日記者會上說：「總統已經知道馬斯克對這一法案的立場，這不會改變總統的觀點。這是大又美法案，他會堅持下去。」

儘管國會的一些共和黨人出面支持馬斯克對該法案的抨擊，但川普對於重要盟友批評其「又大又美法案」一事仍保持沉默，然而，根據Fox & Friends節目的說法，川普對馬斯克公開否定該法案絕對是憤怒不已。

Fox & Friends主持人基爾梅德4日在節目中說：「我認為馬斯克的反應真的讓總統大吃一驚。我聽說他很憤怒！」

華爾街日報報導，川普也對馬斯克在與他密切合作四個月後大肆批評法案感到不解，川普顧問也感到意外。

川普撤掉億萬富翁艾薩克曼(Jared Isaacman)出任太空總署署長的提名激怒馬斯克。他上周末向朋友抱怨，去年出巨資為川普助選，卻看到艾薩克曼的提名被撤。這讓馬斯克感到非常挫折 ，更肆意嚴厲抨擊法案。

眾議長強生在眾院通過川普主導的「大而美預算案」，送交參院審查。但馬斯克近日大力抨擊此預算案。圖為眾議長強生4日在眾院對媒體談話。(美聯社)

在4日稍晚的記者會上，眾院 議長強生(Mike Johnson)同樣強調，川普對於馬斯克本周出面反對法案感到不滿。

強生透露前幾天他一直與馬斯克對話，但之後馬斯克基本上都無聲無息，「昨晚我打電話給馬斯克，他沒有接，但我希望今天能和他談談。我跟川普總統談過，他對馬斯克態度180度轉向並不高興。」

根據Axios報導，馬斯克本周如此強烈反對該法案的主要原因，是他對未能獲得有利的待遇感到沮喪。