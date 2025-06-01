我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多6.99熱門菜品回歸 但形式改變 值得買嗎？

烏克蘭最具野心奇襲 上百架「蜘蛛網」無人機偷襲俄境內空軍基地

拒絕替川普背鍋 馬斯克坦言：並非所有決策都認同

編譯盧思綸／即時報導
世界首富馬斯克5月30日卸下政府效率部職務，並參加當日在橢圓辦公室舉行的告別記者會。（歐新社）
世界首富馬斯克5月30日卸下政府效率部職務，並參加當日在橢圓辦公室舉行的告別記者會。（歐新社）

國會山報報導，世界首富馬斯克5月30日卸下政府效率部（DOGE）職務，他在6月1日播出的哥倫比亞廣播公司（CBS News）專訪中坦言，雖然他支持川普政府多項政策，但並非所有決策都認同，強調「不想為政府的一切行為擔負責任」。

馬斯克在CBS節目「周日晨間」（Sunday Morning）上表示，儘管他支持政府多數政策，但並非全盤認同，部分作法他「並不完全贊同」。

馬斯克補充，「不過在訪問中提這些事情很難，因為會製造爭議」，他坦言自己陷入兩難，「一方面我不想公開反對政府，但另一方面我也不想替政府所有的行為擔負責任」。

馬斯克近月透過DOGE大幅改革多個聯邦機構，他表示，雖然目前已經卸任總統高級顧問一職，但未來若川普徵詢意見，仍會繼續提供建議。

馬斯克受訪時也為DOGE的工作辯護，強調其目標是縮減聯邦人力並削減他認為浪費或不必要的政府支出。不過他坦言，DOGE後來淪為「眾矢之的」，這對他而言「有些不公平」。

馬斯克說：「不管是實際或想像中的刪減，大家都怪到DOGE頭上，甚至有人認為DOGE會讓他們拿不到社會安全金，這完全是錯誤的。」

馬斯克 川普

上一則

錯誤百出招批評 國土安全部網站悄悄撤下「庇護城市」清單

延伸閱讀

川普關稅深陷訴訟挑戰 幕僚堅稱「不撤消」已備妥B計畫

川普關稅深陷訴訟挑戰 幕僚堅稱「不撤消」已備妥B計畫
布克疑行納粹禮 右派轟雙標：馬斯克被罵 為何他沒事

布克疑行納粹禮 右派轟雙標：馬斯克被罵 為何他沒事
馬斯克被爆與日本歌手生子 前女友：他願捐精給任何人

馬斯克被爆與日本歌手生子 前女友：他願捐精給任何人
從哈佛事件 看主流媒體的表現

從哈佛事件 看主流媒體的表現

熱門新聞

華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

2025-05-26 22:20
美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。(歐新社)

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

2025-05-28 20:24
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

2025-05-27 21:42
全球首富馬斯克(左)與美國總統川普。（路透）

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

2025-05-28 03:15
美國政治新聞媒體Politico今天獨家引述國務院電報報導，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，審查內容目前還不明確。圖為哈佛醫學院外觀。（路透）

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

2025-05-27 14:46
國務卿魯比歐表示，美國將撤銷部分中國學生的簽證。圖為哈佛學生組織聲援國際學生。 (路透)

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

2025-05-28 19:54

超人氣

更多 >
蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出
3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機

3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機
綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手

綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手
鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分