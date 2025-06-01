拒絕替川普背鍋 馬斯克坦言：並非所有決策都認同

世界首富馬斯克5月30日卸下政府效率部職務，並參加當日在橢圓辦公室舉行的告別記者會。（歐新社）

國會山報報導，世界首富馬斯克 5月30日卸下政府效率部（DOGE）職務，他在6月1日播出的哥倫比亞廣播公司（CBS News）專訪中坦言，雖然他支持川普 政府多項政策，但並非所有決策都認同，強調「不想為政府的一切行為擔負責任」。

馬斯克在CBS節目「周日晨間」（Sunday Morning）上表示，儘管他支持政府多數政策，但並非全盤認同，部分作法他「並不完全贊同」。

馬斯克補充，「不過在訪問中提這些事情很難，因為會製造爭議」，他坦言自己陷入兩難，「一方面我不想公開反對政府，但另一方面我也不想替政府所有的行為擔負責任」。

馬斯克近月透過DOGE大幅改革多個聯邦機構，他表示，雖然目前已經卸任總統高級顧問一職，但未來若川普徵詢意見，仍會繼續提供建議。

馬斯克受訪時也為DOGE的工作辯護，強調其目標是縮減聯邦人力並削減他認為浪費或不必要的政府支出。不過他坦言，DOGE後來淪為「眾矢之的」，這對他而言「有些不公平」。

馬斯克說：「不管是實際或想像中的刪減，大家都怪到DOGE頭上，甚至有人認為DOGE會讓他們拿不到社會安全金，這完全是錯誤的。」