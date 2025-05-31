馬斯克剛離開白宮 盟友就被川普撤銷NASA署長提名

企業家艾薩克曼曾於4月9日出席國會聽證會。（路透資料照片）

消息人士指出，川普 總統正考慮撤回提名馬斯克 生意合夥人、億萬富豪艾薩克曼(Jared Isaacman)出任國家航空暨太空總署(NASA )署長的想法。

美聯社31日報導，川普去年12月總統交接期間宣布，已選擇科技億萬富豪艾薩克曼出任下屆NASA署長；2021年艾薩克曼首次包下馬斯克的SpaceX火箭公司的太空船以來，便與馬斯克密切合作。對於川普打算撤回提名艾薩克曼的傳聞，白宮及NASA均未立即回應置評。

艾薩克曼是信用卡處理公司Shift4的創辦人兼執行長，曾向SpaceX公司買過一批太空飛航任務，另執行第一次民間太空漫步。SpaceX公司向NASA承包很廣的合約。

參院商務、科學及運輸委員會(Commerce, Science and Transportation Committee)4月下旬已同意提名艾薩克曼，按預計全院會很快就會投票表決。

馬斯克顯然很遺憾川普的決定，30日在X平台貼文說，「能找到這麼稱職、心腸好的人，實在罕見」。

SpaceX是馬斯克控有的公司；馬斯克是川普的支持者兼顧問，本周才宣布，自己在「政府效率部」(DOGE)擔任主管幾個月之後，打算離職。川普設立DOGE是想大砍聯邦政府規模，由馬斯克出掌該機構；馬斯克話音甫落，自己好友便可能無法出任NASA署長，頗有人走茶涼的意味。

Semafor新聞網站率先報導白宮已決定撤消艾薩克曼的提名。