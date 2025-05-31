馬斯克告別華府 川普：仍是親密顧問 他不會真的離開
白宮30日在橢圓形辦公室為政府效率部(DOGE)領導人、全球首富馬斯克舉辦「告別記者會」，他與川普總統兩人互相讚美，並稱關係將持續。馬斯克離開也為現代政府最動盪不安的時期之一畫下句點。
馬斯克現身時右眼有瘀傷，他說自己「可沒到接近法國的地方」，有傷的真正原因是和兒子打鬧所致，言下之意在開法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)的玩笑。馬克宏在抵達越南訪問時，下機前被拍到遭妻子布莉姬用雙手「推臉」。
路透(Reuters)報導，川普在記者會上稱馬斯克依然是他的親密顧問，友誼會持續下去，另盛讚馬斯克帶領DOGE刪減數萬政府雇員職位、削減巨額開支，成績斐然。不過馬斯克本周批評川普的全面減稅、減開支預算案太燒錢，引發白宮官員不悅。
華爾街日報報導，川普說馬斯克「並不需要做這個(指DOGE)」，不過馬斯克「已大幅改變華府辦事的舊方式」；片刻之後川普又說，「馬斯克不會真的離開」，「DOGE可是馬斯克的『兒子』」。
馬斯克站在川普身側，一身黑色，T恤有「Dogefather(政府效率部之父)」字眼，右眼顯然有瘀傷。
福斯新聞網(Fox News)報導，在場大批記者忍不住問馬斯克，「你的眼睛怎麼了？」馬斯克開玩笑說，「嗯，我可沒到任何接近法國的地方」。
透露與兒打鬧致瘀傷
馬斯克接下來透露自己眼睛瘀傷是因為他跟自己一個兒子玩鬧所致，「我跟兒子講，『來揍我的臉啊』，而他真 的這麼做了。」
馬斯克即將返回他受創的商業帝國，他自己的聲譽也嚴重受損，但他暗示，自己不會完全放棄，DOGE還沒結束，而他當政府特別雇員是有時間限制的；馬斯克把自己在華府這段時間比擬為「佛教修行」，他會繼續提供建議給川普，而川普回應說，「我希望如此」。
DOGE表示，自川普1月20日就職以來，已替聯邦政府省下1750億元的開支，但不論政治黨派，專家都說DOGE膨脹這些數字，另外，當初馬斯克保證要省1兆元甚至2兆，DOGE自吹省下1750億元，差距實在太大。
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