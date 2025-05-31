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川普態度似有緩和 稱中國留學生「不會有事的」

馬斯克告別華府 川普：仍是親密顧問 他不會真的離開

編譯潘勛／綜合報導
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川普總統（右）30日為馬斯克（左）在白宮舉行歡送記者會，並致贈白宮金鑰匙作紀念，展現二人的「兄弟情」。（美聯社）
川普總統（右）30日為馬斯克（左）在白宮舉行歡送記者會，並致贈白宮金鑰匙作紀念，展現二人的「兄弟情」。（美聯社）

馬斯克結束他在政府效率部130天的工作，川普總統贈送馬斯克白宮之鑰，感謝馬斯克的...
馬斯克結束他在政府效率部130天的工作，川普總統贈送馬斯克白宮之鑰，感謝馬斯克的服務。（路透）

白宮30日在橢圓形辦公室為政府效率部(DOGE)領導人、全球首富馬斯克舉辦「告別記者會」，他與川普總統兩人互相讚美，並稱關係將持續。馬斯克離開也為現代政府最動盪不安的時期之一畫下句點。

馬斯克現身時右眼有瘀傷，他說自己「可沒到接近法國的地方」，有傷的真正原因是和兒子打鬧所致，言下之意在開法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)的玩笑。馬克宏在抵達越南訪問時，下機前被拍到遭妻子布莉姬用雙手「推臉」。

馬斯克30日現身白宮時，右眼明顯有個黑眼圈，面露疲憊，他說是昨晚與兒子打鬧弄的，...
馬斯克30日現身白宮時，右眼明顯有個黑眼圈，面露疲憊，他說是昨晚與兒子打鬧弄的，他可沒去法國，暗諷法國總統馬克宏前天被老婆推臉。（路透）

路透(Reuters)報導，川普在記者會上稱馬斯克依然是他的親密顧問，友誼會持續下去，另盛讚馬斯克帶領DOGE刪減數萬政府雇員職位、削減巨額開支，成績斐然。不過馬斯克本周批評川普的全面減稅、減開支預算案太燒錢，引發白宮官員不悅。

華爾街日報報導，川普說馬斯克「並不需要做這個(指DOGE)」，不過馬斯克「已大幅改變華府辦事的舊方式」；片刻之後川普又說，「馬斯克不會真的離開」，「DOGE可是馬斯克的『兒子』」。

馬斯克站在川普身側，一身黑色，T恤有「Dogefather(政府效率部之父)」字眼，右眼顯然有瘀傷。

福斯新聞網(Fox News)報導，在場大批記者忍不住問馬斯克，「你的眼睛怎麼了？」馬斯克開玩笑說，「嗯，我可沒到任何接近法國的地方」。

透露與兒打鬧致瘀傷

馬斯克接下來透露自己眼睛瘀傷是因為他跟自己一個兒子玩鬧所致，「我跟兒子講，『來揍我的臉啊』，而他真 的這麼做了。」

馬斯克即將返回他受創的商業帝國，他自己的聲譽也嚴重受損，但他暗示，自己不會完全放棄，DOGE還沒結束，而他當政府特別雇員是有時間限制的；馬斯克把自己在華府這段時間比擬為「佛教修行」，他會繼續提供建議給川普，而川普回應說，「我希望如此」。

DOGE表示，自川普1月20日就職以來，已替聯邦政府省下1750億元的開支，但不論政治黨派，專家都說DOGE膨脹這些數字，另外，當初馬斯克保證要省1兆元甚至2兆，DOGE自吹省下1750億元，差距實在太大。

馬斯克幾個月來常登上空軍一號隨行川普總統，並出入白宮和海湖莊園。（路透）
馬斯克幾個月來常登上空軍一號隨行川普總統，並出入白宮和海湖莊園。（路透）

特斯拉在馬斯克（左）主持行政效率部期間成了民眾洩憤的對象，川普總統（右）4月特別...
特斯拉在馬斯克（左）主持行政效率部期間成了民眾洩憤的對象，川普總統（右）4月特別在白宮為特斯拉促銷。（路透）

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