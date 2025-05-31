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紐時爆馬斯克有「藥癮」20種藥不離身 2024大選期間涉用藥過量

編譯廖振堯／綜合報導

馬斯克(Elon Musk)28日宣布他的130天特別政府員工任期屆滿，離開白宮，領導政府效率部(DOGE)大力改革的日子暫告一段落。紐約時報30日一篇報導卻爆料，馬斯克在2024年總統大選競選期間涉嫌用藥過量，隨身攜帶裝著20種不同藥物的藥盒，引發了人們擔憂。

馬斯克周圍的人聲稱，他服的藥是醫用還是休閒用，界線已經模糊；據稱他在美國各地以及至少一個外國私人聚會上曾吸食過毒品。

見過藥盒和照片的人士稱，裡頭還有類鴉片興奮劑阿得拉(Adderall)；知情人士稱他還會服用搖頭丸、迷幻蘑菇。馬斯克先前曾自曝醫生開了氯胺酮(ketamine，K他命)給他治療憂鬱症，大約每兩周服用一次；然而知情人士透露，53歲的馬斯克服用氯胺酮的頻率過高，以至於影響到膀胱。

馬斯克在採訪中聲稱，他只服用少量氯胺酮，而且「我真的不喜歡吸食非法毒品」。然而他反覆無常的行為，包括在川普的選舉日活動上做出明顯的納粹手勢敬禮，似乎表明事實並非如此。

華爾街日報2024年1月曾報導馬斯克在私人聚會上吸食古柯鹼、LSD、迷幻蘑菇、搖頭丸，引發了SpaceX及特斯拉董事會成員、高層的擔憂。該報導登出後不久，馬斯克便在X平台上發文：「在與羅根(Joe Rogan)吸了一口(大麻)後，我便應太空總署（NASA）要求，同意接受為期三年的隨機藥物測試。從未發現任何微量的毒品或酒精。華爾街日報連給鳥籠舖糞墊都不配。」

馬斯克的太空探索公司(SpaceX)是聯邦政府的重要承包商，必須維持無毒品工作場所，據報馬斯克已提前收到SpaceX藥物檢測的警告。

目前尚不清楚白宮是否強迫馬斯克接受藥檢，但白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)30日向CNN表示不擔心紐時的報導，稱DOGE在根除系統性浪費、貪污和腐敗做得非常出色；被問及是否擔心馬斯克吸毒時，米勒回應他擔心的是跨境流入的毒品。

馬斯克 白宮 SpaceX

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