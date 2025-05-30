拜登罹癌後首次公開現身 稱「感覺很好」

拜登（Joe Biden）31日出席德拉瓦州一場退伍軍人紀念活動。（路透）

據美國廣播公司（ABC）報導，美國前總統拜登 （Joe Biden）31日出席德拉瓦州一場退伍軍人紀念活動，首次公開回應外界關於他罹患前列腺癌的消息，稱他「感覺很好」。

「我的預後狀況很好，我們正積極處理，目前一切進展都還不錯。我感覺很好，真的。」拜登在接受記者提問時說。

拜登本月稍早被診斷出罹患前列腺癌，他表示目前已決定治療方案，正在服用相關藥物。他補充：「預期是，我們可以戰勝它……癌細胞 還沒有擴散到器官，我的骨頭也很健康，所以我真的感覺不錯。」

拜登還透露，有「世界頂尖的外科醫師」正參與他的治療計畫，家人也對治療結果充滿信心。不過根據先前辦公室的聲明，他的癌症 已擴散至骨頭。

面對外界質疑他的身心狀況，拜登幽默地回應：「你們也看到了——我精神狀況有問題、走路也不行嘛！」他笑著說，隨後又澄清這只是玩笑，媒體不要過度解讀。

針對民主黨內部分聲音質疑他不該再次參選，拜登反問：「那他們當初怎麼不出來跟我選？因為我會打敗他們。」他強調自己對參選沒有後悔。