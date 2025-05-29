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馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

法庭擋川普關稅 白宮副幕僚長米勒：司法政變失控

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

編譯周辰陽／即時報導
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特斯拉執行長馬斯克，攝於2月。（路透資料照片）
特斯拉執行長馬斯克，攝於2月。（路透資料照片）

億萬富豪馬斯克28日在「X」宣布自己即將離開美國政府，知情人士透露，他宣布卸任之前，並未與川普總統正式會談，還補充說，此決定是在「資深幕僚層級」拍板。

路透與紐約時報報導，馬斯克倉促離職且未經正式程序。雖然具體原因尚不明朗，但他在前一日播出的CBS訪問預告中，批評川普力推的「又大又美」招牌稅改法案，稱成本過高，而且將損害他與政府效率部（DOGE）的合作。

一位知情人士透露，包括副幕僚長米勒（Stephen Miller）在內，一些白宮資深官員對此感到格外惱火。白宮因此被迫致電共和黨籍參議員，重申川普對該方案的支持立場。

此外，馬斯克曾向政府官員抱怨，競爭對手奧特曼的OpenAI拿下一項在中東建造AI資料中心的高額合約。同時，馬斯克曾告訴川普的顧問，將在2026年期中選舉前，向川普團隊控制的組織捐贈1億美元，但多位知情人士透露，這筆資金截至本周仍未撥付。

馬斯克曾自稱是「第一麻吉」（first buddy），儘管與川普仍然關係密切，但他的離職正值其聲望逐步下滑之際。消息人士指出，一些原本欣賞馬斯克「局外人」特質的內閣成員，後來對他的手段日益警惕。隨著川普在3月初重申，人事決策權在各部門部長手中，而非馬斯克，這些內閣成員也逐漸更有信心反對馬斯克的裁員計畫。

不過，接近馬斯克的人士向紐時透露，他對國家政治的幻滅，其實可以追溯到最近的兩件事：一是對川普關稅政策的失望，二是在威斯康辛州最高法院選舉斥資約2500萬美元支持一位候選人，最終卻敗選。

馬斯克在川普政府擔任特別政府雇員的130天任期，原定於5月30日左右屆滿。與此同時，他也開始暗示公職生涯即將結束，並多次表達對無法更積極削減開支的沮喪。馬斯克在4月22日的特斯拉財報會議上也表示，他將大幅縮減在政府的工作，專注投入自己的事業。

馬斯克 川普 白宮

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