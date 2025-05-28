DOGE部分要求取消 五角大廈文職人員「不需再交工作周報」

馬斯克才剛宣布提早離職，國防部指出，接下來不再要求文職人員繳交每周工作成果報告，意味由他率領的政府效率部(Department of Government Efficiency, DOGE)所推動的方案，部分要求已經取消。(美聯社)

國防部 指出，接下來不再要求文職人員繳交每周工作成果報告，這意味由億萬富豪馬斯克 率領的政府效率部(Department of Government Efficiency, DOGE)所推動的方案，部分要求已經取消。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，國防部透露，自28日起取消文職人員每周得列五點工作成果的電子郵件；改發最後電郵，標出一個特定事項，供五角大廈可以杜絕浪費。

國防部主任發言人帕內爾(Sean Parnell)表示，這種方案才能提供額外的見解，讓主管、督察員了解員工的貢獻，培養負責能力，有助於找出機會，改善整個部門的效率、效能。

今年稍早，整個聯邦政府員工都收到標題為「你上周做了什麼？」的電子郵件；川普政府砍開支沙皇、DOGE主管馬斯克還說，任何人敢不回應，「就被視為辭職」。

國防部2月一開始告知員工，暫時不必回應DOGE的電子郵件，只是接下來重發指示，要文職雇員回應，非文職雇員不必。

國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)以視頻要求文職人員回應時說，誠如馬斯克所述、川普總統在第一次內閣會議所認定，這件事很簡單，僅僅是停一下，查一查國防部文職人員「你人還在吧？」

赫塞斯通盤改革國防部，行動之一在下令裁減文職人員5%到8%。國防部有90多萬文職雇員，意味最後有5萬多人得離職。

國防部提出「延後辭職計畫」(Deferred Resignation Program)，給員工選擇今年稍晚再辭職，目前正在計算最後有多少雇員離開；部方還可以選擇不讓對任務很重要的幕僚辭職。