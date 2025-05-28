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白宮證實馬斯克離職「屬實」 川普減稅法案被批後 鬆口願協商

編譯季晶晶／綜合外電
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川普（右）的大而美減稅法案遭馬斯克（左）公開批評後，鬆口願協商。(路透)
川普（右）的大而美減稅法案遭馬斯克（左）公開批評後，鬆口願協商。(路透)

馬斯克公開批評川普的「大而美」減稅法案、指其破壞他先前帶頭的政府節流的努力之後，川普鬆口願重新協商該法案。但此番隔空交鋒似乎加快兩人分道揚鑣的速度，白宮證實馬斯克離開川普政府的消息屬實，「離職程序將於今晚(28日)啟動」。

川普28日面對記者時態度明顯放軟，坦承「大而美」法案「需國會的大力支持」，並補充表示，「我們必須拿到很多票才行」。川普談及法案內容用了政治話術：「有些方面讓我不滿意，但有些又讓我感到振奮。」

此事起因是馬斯克接受CBS專訪時說，他「看到巨額支出法案感到很失望，該案增加預算赤字，並且破壞DOGE（政府效率部）團隊所做的努力」，完整的訪問將在6月1日晨間播出。

馬斯克自今年1月以來領導DOGE削減政府開支，但特斯拉營收暴跌後，他4月宣布將退出川普政府。他28日在X平台貼文說：「隨著我擔任政府特別雇員的任期即將結束，我要感謝川普總統給我這個機會，能為減少政府浪費盡一份力。」

白宮官員已確認馬斯克提早離職的消息，他作為特別政府雇員的130日任期原訂5月30日左右屆滿。

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