跟川普鬧翻？馬斯克痛批「大又美」法案 確定走人

川普（右）與馬斯克（左）的兄弟情生變？馬斯克接受CBS專訪時，首度對川普的政策提出批評，指對「又大又美」的預算法案感到失望。（路透）

馬斯克 發出對川普 政府迄今最強烈抨擊，在27日播出的CBS訪談預告中，他批評「又大又美」減稅法案「破壞」政府撙節的努力，他對此感到失望。馬斯克28日晚間隨即在X上貼文，他將按預定時間辭去政府特別雇員的職務；白宮 也證實馬斯克離職生效。

指破壞政府撙節努力 不滿DOGE成替罪羊

馬斯克在訪談片段中說，他「很失望看到這項增加預算赤字的大規模支出法案，也破壞DOGE（政府效率部）團隊所做的努力」，他甚至說，DOGE成了外界批評的「替罪羊」。完整節目將於6月1日播出。

馬斯克在專訪中的批評，令外界驚訝，外界質疑他與川普之間的兄弟情生變。馬斯克的貼文則感謝川普給他機會去減少政府的浪費，他並為DOGE的任務辯護，指DOGE的功能只會加強，未來也將深化成政府的日常運作模式。

馬斯克共在政府任職130天。

川普28日在白宮回答記者詢問時，未直接回應馬斯克的批評，僅表示他對這個「又大又美」法案雖不盡滿意，但若依民主黨的主張，會再增加65%的支出。該案上周已在眾院通過，等待參院審查，川普表示正與參院協商當中。

馬斯克一直宣稱，如果不降低赤字，美國政府終將破產。他接受CBS訪問時，似乎也重申這個觀點。他說：「我認為一項法案可以大，也可以美，但我不確定能否兩者兼具。這是我的個人看法。」

眾議院上周四以一票之差，通過了這項「又大又美」減稅法案，為川普第二任期首個重大立法勝利鋪路。該法案目前將交由參議院審查。川普將這項「又大又美」稅改法案視為重大政績。

然而，根據非黨派機構的預估，儘管該法案削減幾項支出來抵銷減稅開支，但將在未來十年使美國政府債務增加超過3.3兆美元，這引發了財政鷹派人士的強烈批評。

另外，馬斯克接受「Ars Technica」訪問時坦承：「我想我可能確實花了些過多時間在政治上。」

他說：「其實比眾人以為的要少，因為媒體會過度報導任何政治相關的事情。」「我並沒有不在公司，只是相對的時間分配，可能在政府方面花得太多，而我最近幾周已經大幅減少了這部分的時間。」

馬斯克也對DOGE削減政府支出的努力受阻感到挫折，並暗示該計畫受到國會議員阻撓。DOGE宣稱迄今已節省1,750億美元，遠低於馬斯克最初預測的2兆美元。

金融時報（FT）的調查發現，DOGE所宣稱的節省金額中，只有極少部分能被驗證，該單位的帳目充斥重複計算與誇大估算。

「國會山莊報」（The Hill）報導，川普被問到對馬斯克批評的反應時，他稱有很多反應，但他轉而強調法案需要通過，而且不能再削減支出。他肯定國會領導人的努力，川普也表示，盡管他對法案有些部分不滿，但對其他部分都算滿意。（相關新聞見A2）