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川普若不連任…共和黨「6要角」誰來接棒？

記者顏伶如／綜合報導
副總統范斯。(美聯社)
副總統范斯。(美聯社)

2028年總統大選看似遙遠，但民主黨、共和黨都有人開始籌畫。川普總統表態沒打算尋求第三任期之後，共和黨由誰接棒出馬問鼎白宮，備受矚目。福斯新聞網(Fox News)28日分析，共和黨內有六名可能人選值得注意，川普4日接受「面對新聞界」(Meet the Press)節目時提到范斯與魯比歐。

副總統范斯

范斯(JD Vance)是「美國優先」(America First)運動以及共和黨內力量龐大的「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營順理成章的接班人。川普長子小川普(Donald Trump Jr.)2024年大選前倒數幾周在俄亥俄州造勢場合上說：「我們要讓川普再做四年，然後交給范斯做八年。」

不過，川普並未表明范斯就是下次大選共和黨候選人。

國務卿魯比歐。(美聯社)
國務卿魯比歐。(美聯社)

國務卿魯比歐

魯比歐(Marco Rubio)在2016年共和黨總統初選曾是川普對手，目前在川普政府任職高官引發問鼎2028的揣測，但MAGA陣線對魯比歐存疑。

佛羅里達州州長德桑提斯。(美聯社)
佛羅里達州州長德桑提斯。(美聯社)

佛羅里達州州長德桑提斯

2024年共和黨初選與川普較勁失敗，德桑提斯(Ron DeSantis)受到重挫，但後來與川普修復關係，幫忙選舉募款，還在共和黨全國代表大會演講為川普助選。德桑提斯今年與佛州州議會意見相左，與妻子有關的慈善機構發生爭議，則是不利因素。

維吉尼亞州州長楊京。(美聯社)
維吉尼亞州州長楊京。(美聯社)

維吉尼亞州州長楊京

楊京(Glenn Youngkin)企業界出身但在MAGA稱霸的共和黨內平步青雲，被看好能在全國政治舞台更上一層樓。

喬治亞州州長坎普。(美聯社)
喬治亞州州長坎普。(美聯社)

喬治亞州州長坎普

深為保守派的坎普(Brian Kemp)是共和黨內極少數被川普痛批之後不僅存活，甚至扶搖直上的人物。去年11月被福斯新聞問到是否可能參選總統，坎普回答：「對於政治，我盡量讓所有大門保持敞開。」

德州聯邦參議員克魯茲。(美聯社)
德州聯邦參議員克魯茲。(美聯社)

德州聯邦參議員克魯茲

2016年共和黨總統初選結果，克魯茲(Ted Cruz)表現僅次於川普之後。克魯斯在參議院任期「三連霸」，經常對川普關稅措施提出批判。

其他可能考慮參加大選的共和黨人物，還有曾參加2024年初選的前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)。

小川普 共和黨 范斯

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