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川普盟友提「富豪稅」眾院共和黨拒接受 憂2026期中選舉

編譯潘勛／綜合報導
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一些川普總統的盟友提議在下個會計年度預算案中，納入「富豪稅」，對此眾院共和黨拒絕接受，這項決定恐招致反彈，影響到明年的期中選舉。(美聯社)
一些川普總統的盟友提議在下個會計年度預算案中，納入「富豪稅」，對此眾院共和黨拒絕接受，這項決定恐招致反彈，影響到明年的期中選舉。(美聯社)

華盛頓郵報28日報導，一些川普總統的盟友提議在下個會計年度預算案中，納入「富豪稅」，調高中、上階級人士的所得稅，對此眾院共和黨拒絕接受，這項決定恐招致反彈，影響到明年的期中選舉。

眾院共和黨上周通過的「又大又美」預算案，延續川普2017年簽字立法的全面減稅，不分收入層級都減，包括繳交聯邦所得稅最大分額的頂級收入5%國人。班農(Stephen K. Bannon)、其他川普盟友提議調升富豪稅等措施，均排除在總預算案之外。一些人士分析說，參院可能進一步做些變更，但不可能為頂級收入的富豪加稅。

2026年期中選舉前，共和黨制定的預算案應是最重大立法成就，但繼續替富人減稅這個爭議可能接下來引發共和黨內戰。雖然聯邦參議員霍利(Josh Hawley)上周表示，川普仍在推動立法，調高向私募股權集團開徵的稅率，但國會共和黨人準備大致保留2017年減稅法案。這麼做，接下來一整年要說服選民接受，只怕會遇到困難。

民主黨攻擊2017年減稅法案偏利有錢人，所以在2018年勝選，掌控眾院；一些人今年想改變共和黨、制定較為民粹的政策，他們的努力顯然沒取得進展。

向有錢人加稅一度看來得到支持。5月7日，反稅大將諾奎斯特(Grover Norquist)收到川普打來的電話，川普提出自己的理由，想在預算案中向富人加稅。但諾奎斯特回拒，表示這種方式會成為政治大災難，「攻擊到小企業」。

諾奎斯特接下來收到眾院議長強生的電話，強生說向富人加稅，不會出現在最終法案之中。

一些政界分析人士指出，目前共和黨的減稅法案讓美國有錢人獲利更大，中產階級、勞工階級受益較小。

白宮指出，經過估算，中等收入國人也能取得可觀的減稅。但總預算案中有幾項措施，不成比例地造福收入最高的人；例如法案延長2017年給最高收入、年收入62萬6000元以上人士的減稅，此外還擴大遺產稅免稅額，個人為1500萬元，夫妻合計3000萬元。

共和黨 川普 眾院

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