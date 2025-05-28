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能源問題與川普決裂 馬斯克再稱效率部成華府代罪羔羊

編譯陳韻涵／即時報導
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特斯拉執行長馬斯克（左）與川普總統（右）。(路透資料照片)
特斯拉執行長馬斯克（左）與川普總統（右）。(路透資料照片)

太空探索科技公司(SpaceX)執行長馬斯克(Elon Musk)重返德州「星際基地」(Starbase)，坐鎮星艦(Starship)發射；他受訪表示，政府效率部(DOGE)淪為川普政府府的代罪羔羊，這並非馬斯克與川普總統「決裂」的唯一徵兆，馬斯克26日推文讚頌太陽能，顯然在能源問題上與川普形同陌路。

華盛頓郵報報導，馬斯克選在星艦第三次試射前，遠離華府政治紛擾，重返星際基地，脫下「讓美國再次偉大」(MAGA)鴨舌帽與黑西裝，穿著寫有「占領火星」(Occupy Mars)字樣T恤的馬斯克受訪時指出：「我就在這裡，這是重點，尤其是在產品發布之際，一切都會在發射時刻凝聚。」

馬斯克曾在華府重塑聯邦官僚體制，遭遇阻撓與訴訟，讓他體悟到政治比火箭科學更加困難：「聯邦官僚的情況比我理解的還糟，我認為有問題，但試圖改善華府的情況確實是場苦戰。」

馬斯克坦言DOGE裁員的後果嚴重，「DOGE成為一切的代罪羔羊，一旦發生任何壞事，即便與我們無關，DOGE也會挨罵」，並透露與DOGE合作尚未完成，今後將聚焦改革聯邦機構的電腦系統，這樣比較沒爭議。

另據「新聞周刊」報導，馬斯克27日在X平台轉推影片寫道「比起太陽能，石油無關緊要」，似乎公開反對川普致力推廣化石燃料計畫。

川普在去年大選期間就提出「鑽吧，寶貝，鑽吧」口號，上任後就宣布國家能源緊急狀態，取消環境法規以提高油氣產量。

馬斯克的貼文引用播客「DER Task Force」的片段，其中包含德州比特幣(Bitcoin)挖礦計畫開發商「HODL Ranch」共同創辦人與技術長佩爾坦(Jesse Peltan)的受訪片段。

佩爾坦在影片中表示，「中國的太陽能部署呈指數成長」、「他們的太陽能和電池製造能力，若以二太瓦(terawatts)的太陽能和八太瓦時的存量計算，相當於全美的發電量」。

馬斯克 川普 華府

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