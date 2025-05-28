佛州逃稅犯獲特赦 其母曾出席川普的募款晚宴

紐時報導，川普稍早特赦一名逃稅犯沃爾扎克，他的母親曾為川普募款，也曾出席川普餐會，懷疑有利益輸送之嫌。（美聯社）

紐約時報 27日報導，川普 總統全面、無條件特赦一名承認犯下逃稅罪行且被判刑一年半的佛州男子沃爾扎克（Paul Walczak）；不到三周前，沃爾扎克的名媛母親才出席了川普海湖莊園舉辦的大型募款晚宴，晚宴門票100萬元起跳。

川普重返白宮橢圓形辦公室首日即大赦約1500名2021年國會大廈襲擊事件被告，當時引發爭議；上任四個月迄今，他另外又赦免30多人。沃爾扎克是最新一例。

紐約時報報導，據司法部稱，去年11月川普當選後，前養老院高階主管沃爾扎克向法庭認罪，承認未繳納就業稅、未申報個人所得稅，還對他在南佛州的養老院員工預扣近750萬元稅款，卻未上繳國稅局。檢方指沃爾扎克用這筆錢買了一艘價值200萬元的遊艇，並在高檔商店購物。

4月初，沃爾扎克被判刑18個月，且須支付440萬元。拜川普赦免之賜，他不用服刑也不必付款。

沃爾扎克在川普就職典禮前後即提交赦免申請；內容列舉母親法戈（Elizabeth Fago）為支持川普和共和黨人所做的種種努力，並聲稱沃爾扎克遭刑事起訴，多半與其母親的政治立場有關。沃爾扎克提到他母親為了破壞拜登 總統2020年的競選，曾公開拜登女兒艾施莉吸毒的日記，引起司法界注意。

紐約時報報導，法戈曾協助舉辦至少三次川普競選募款活動，川普2017年和2025年兩屆總統就職典禮她均參加VIP活動。2020年，川普有意任命她為國家癌症諮詢委員會（National Cancer Advisory Board）委員。

沃爾扎克被判刑後，法戈受邀參加海湖莊園的「燭光」募款晚宴；川普是演講嘉賓。該募款活動由川普超級政治行動委員會MAGA INC主辦。晚宴結束後不到三周，川普就特赦沃爾扎克。

一位白宮官員告訴紐約時報，沃爾扎克「因其家族的保守政治立場而受到拜登政府攻擊」。

川普26日還赦免了一位熱衷「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的前警長，該警長因向民眾提供警徽以換取數千元而被判收賄罪。