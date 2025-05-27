國殤日赴阿靈頓公墓成傳統 歷任美國總統唯獨布希例外

川普總統(中)、副總統范斯(左)、國防部長赫塞斯在國殤日到阿靈頓國家公墓，向陣亡將士致敬。(路透)

國殤紀念日(Memorial Day)這一天，歷屆美國總統曾在華府郊區的阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)表彰為國捐軀的官兵英雄，也曾在法國諾曼第(Normandy)美軍安葬地點舉行紀念儀式。近代史上幾位美國總統都曾在維吉尼亞州 阿靈頓國家公墓發表國殤日演說，除了布希總統(George W. Bush)之外。

前總統雷根(Ronald Reagan)1982年5月31日在國殤日演說表示：「某些人願意犧牲生命，換取他人得以生存，偉大精神令人感動與敬畏。在這片莊嚴神聖的土地上，人們總是能有強烈體會。每當我看著在歐洲、菲律賓以及我們國土的軍人公墓一排又一排白色十字架與大衛之星時，內心感受澎湃洶湧。每一個十字架底下，都長眠著一位美國英雄。」

前總統柯林頓(Bill Clinton)1998年5月25日國殤日演說表示指出：「美國同胞們，在國殤日這一天，讓我們共同許下承諾，要開創讓他們犧牲變得有價值的一個未來。」

前總統小布希 2002年5月27日在法國寇維爾蘇梅(Colleville-sur-Mer)演說指出：「終有一天，世上再也沒有人認識他們。沒有訪客再來到這座公墓，佇立墳前緬懷逝者面容與言談。美國永遠不會忘記他們，我們國家與全世界都將永遠記得他們為了人類的未來，曾在這裡付出了什麼，在這裡做出什麼樣的犧牲。」

26日是國殤日，阿靈頓國家公墓的每一座墓碑，旁邊都插上美國國旗。(記者陳熙文／攝影)

前總統歐巴馬(Barack Obama)2011年5月30日國殤日演說：「我們國家永遠虧欠這些殞落英雄，但我們可以表揚他們的犧牲，我們也必須這麼做。」

川普第一任內2018年5月28日國殤日演說：「他們當中有將軍也有士兵，有上尉有下士，有各種種族、膚色、信仰，但並肩作戰時都是手足同袍，團結一致，直到現在也永久長存，因為他們熱愛國家。」

前總統拜登 (Joe Biden)2022年5月30日國殤日演說：「這是我們這個時代的使命。對於他們的紀念不能只是放假一天與禱告，必須是承諾每天拿出行動，團結一致，這樣才能無愧於他們付出的代價。」