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國殤日赴阿靈頓公墓致敬 川普：要修復美國

記者陳熙文／華盛頓報導
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川普總統(左起)、副總統范斯、國防部長赫塞斯在國殤日到阿靈頓國家公墓，向陣亡將士致敬。(路透)
川普總統(左起)、副總統范斯、國防部長赫塞斯在國殤日到阿靈頓國家公墓，向陣亡將士致敬。(路透)

川普總統26日至阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetary)對陣亡將士致敬；美國將在明年慶祝獨立250周年，川普開玩笑地說，他有點慶幸2020年總統大選他沒有選上總統，才能和大家一起慶祝。

副總統范斯(JD Vance)致詞時表示，對於派遣美軍打仗，必須要很謹慎；國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)則說，正因為美國致力於和平，美國必須為戰爭做好準備。

美國26日紀念國殤日(Memorial day)，川普上午前往阿靈頓國家公墓對陣亡將士致敬，並向無名將士墓獻上花圈。

川普說，美國對陣亡將士的虧欠是永恆的，不會因為時間而減少，反倒每年愈變愈大；他並表示，今年國殤日之所以特別，因為今年紀念第一位美國愛國者在戰場上陣亡的第250周年。

26日是國殤日，阿靈頓國家公墓的每一座墓碑，旁邊都插上美國國旗。(記者陳熙文／攝...
26日是國殤日，阿靈頓國家公墓的每一座墓碑，旁邊都插上美國國旗。(記者陳熙文／攝影)

明年7月4日將是美國獨立第250周年，川普在上任後已簽署行政命令，要求舉行盛大慶祝會；川普26日表示，屆時將有大型慶祝，他有點慶幸自己沒有在2020年連任總統，不然他就無法主持慶祝了。

川普說，明年美國也將主辦世界盃足球賽，同時在2028年主辦奧運，他雖然錯過了四年，但他現在「擁有一切」；他說，事情的發展讓人感到驚訝，並認為，這是上帝的作為。

川普在前往阿靈頓國家公墓之前，一早就在社群網路「真實社群」(Truth Social)上批評前政府，稱他們是「人渣」(scum)，讓2100萬名非法移民進入美國，且其中多是罪犯、精神失常的人。

川普在致詞時表示，經歷過去四年，他正在修復美國，他質疑說，是誰讓移民不經檢查就跨過美國邊境？

范斯26日也表示，為了紀念為美國犧牲的將士，必須視軍隊為最寶貴的資源，未來只有在最需要的時候才會要求下一代做最終極的犧牲，他認為對派遣美軍去打仗，必須很謹慎。

26日是國殤日，軍人在華府街頭遊行。(記者陳熙文／攝影)
26日是國殤日，軍人在華府街頭遊行。(記者陳熙文／攝影)

范斯日前向美國海軍官校2025年畢業生致詞時表示，美國不會再投入目的不明的軍事任務，也不會再參與無限制的衝突，美國將回到以現實為本的戰略，保護美國核心的國家利益。

赫塞斯26日說，陣亡的將士為了自由、安全及和平的聯邦所犧牲，美國欠他們的是和平，而和平必須以實力謀取；正因為美國致力於和平，所以須為戰爭做準備。

川普 范斯 非法移民

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