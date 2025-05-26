敗選半年… 民主黨仍未找到新方向 認可度創新低

圖為民主黨全國代表大會，去年在芝加哥聯合中心舉行。（路透）

民主黨 去年11月大選敗北已經六個月，仍找不到前進道路與方向，目前民主黨感覺起來像文化上被揚棄，姿態低得驚人；紐約時報25日報導，民主黨選民找不到方法，拋棄對政治最深沈、最黑暗的感受。

長期研究民主黨的申克-奧索里奧(Anat Shenker-Osorio)表示，她觀察大約250個搖擺選民焦點群後，發現有些形態浮現出來，目前共和黨 被視為獅子、老虎、鯊魚之類的頂級掠食者，民主黨一般被視為陸龜、蛞蝓、樹懶之類的動物，被動、緩慢、笨重。

國家廣播公司新聞網(NBC News)最近民調顯示，民主黨的認可程度已掉到新低，剩27%，是1990年以來最差；去年11月的敗北，讓民主黨覺得自己在政治、文化兩方面都被揚棄。

過去一個世代以上，民主黨深深仰賴的群體如年輕人、非裔及西語裔，在2024年都轉向右派，有些人還變成極右。川普 2024年選舉連普選票都獲勝，因此不能像他2016年選舉那樣，以異數來看待。

生硬的現實指出，民主黨沈淪的趨勢，其時間跨度不止一個選舉周期；共和黨一直在選民登記攻城掠地。各族裔的工人階級選民穩定倒向共和黨，而民主黨漸漸被視為受過大學教育菁英的政黨，捍衛一個大多數美國人覺得辜負他們的政經體制。

去年前副總統候選人賀錦麗的選戰副經理人弗萊爾帝(Rob Flaherty)表示，有好長一段時間，民主黨一直透支民眾的「信任帳戶」。

民主黨形象受損的時間點可謂再糟糕也不過，在這個政治極端化的年代，全國政黨的品牌影響力、重要程度，要大於以往，即便最區域性的選舉，其結果都受政黨品牌所左右。

紐時偶爾會撰寫系列文章，探討民主黨、民主黨的窘況，怎麼變得如此黯淡、下一步會怎樣，誰能挺身指引道路。最大的挑戰不光是共和黨、獨立選民對民主黨觀感很差，連民主黨人自己都有相同感受。

民主黨基層對川普總統能這麼快破壞現有制度、扭轉進步派的成就，還沒遇到國會領袖的抗拒，實在感到驚駭。民主黨聯邦眾議員克勞(Jason Crow)表示，選民感到害怕、焦躁，懷疑該怎麼往前走，凡此種種他感同身受。