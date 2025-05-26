我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美籍台灣中青年 三理由紛紛選擇海歸

中8350萬元頭彩領不到獎金 女子怒告德州樂透委員會

敗選半年… 民主黨仍未找到新方向 認可度創新低

編譯潘勛／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為民主黨全國代表大會，去年在芝加哥聯合中心舉行。（路透）
圖為民主黨全國代表大會，去年在芝加哥聯合中心舉行。（路透）

民主黨去年11月大選敗北已經六個月，仍找不到前進道路與方向，目前民主黨感覺起來像文化上被揚棄，姿態低得驚人；紐約時報25日報導，民主黨選民找不到方法，拋棄對政治最深沈、最黑暗的感受。

長期研究民主黨的申克-奧索里奧(Anat Shenker-Osorio)表示，她觀察大約250個搖擺選民焦點群後，發現有些形態浮現出來，目前共和黨被視為獅子、老虎、鯊魚之類的頂級掠食者，民主黨一般被視為陸龜、蛞蝓、樹懶之類的動物，被動、緩慢、笨重。

國家廣播公司新聞網(NBC News)最近民調顯示，民主黨的認可程度已掉到新低，剩27%，是1990年以來最差；去年11月的敗北，讓民主黨覺得自己在政治、文化兩方面都被揚棄。

過去一個世代以上，民主黨深深仰賴的群體如年輕人、非裔及西語裔，在2024年都轉向右派，有些人還變成極右。川普2024年選舉連普選票都獲勝，因此不能像他2016年選舉那樣，以異數來看待。

生硬的現實指出，民主黨沈淪的趨勢，其時間跨度不止一個選舉周期；共和黨一直在選民登記攻城掠地。各族裔的工人階級選民穩定倒向共和黨，而民主黨漸漸被視為受過大學教育菁英的政黨，捍衛一個大多數美國人覺得辜負他們的政經體制。

去年前副總統候選人賀錦麗的選戰副經理人弗萊爾帝(Rob Flaherty)表示，有好長一段時間，民主黨一直透支民眾的「信任帳戶」。

民主黨形象受損的時間點可謂再糟糕也不過，在這個政治極端化的年代，全國政黨的品牌影響力、重要程度，要大於以往，即便最區域性的選舉，其結果都受政黨品牌所左右。

紐時偶爾會撰寫系列文章，探討民主黨、民主黨的窘況，怎麼變得如此黯淡、下一步會怎樣，誰能挺身指引道路。最大的挑戰不光是共和黨、獨立選民對民主黨觀感很差，連民主黨人自己都有相同感受。

民主黨基層對川普總統能這麼快破壞現有制度、扭轉進步派的成就，還沒遇到國會領袖的抗拒，實在感到驚駭。民主黨聯邦眾議員克勞(Jason Crow)表示，選民感到害怕、焦躁，懷疑該怎麼往前走，凡此種種他感同身受。

民主黨 共和黨 川普

上一則

參院料阻預算案 強生警告「別踢回眾院」：不要干涉太多

下一則

佛洛伊德事件╱迄今5周年 重大發展時刻看這裡

延伸閱讀

紐約州長選舉 霍楚支持率穩定 斯特凡尼克異軍突起

紐約州長選舉 霍楚支持率穩定 斯特凡尼克異軍突起
1票之差… 眾院通過川普「大又美」預算案

1票之差… 眾院通過川普「大又美」預算案
徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案
眾院共和黨預算案若通過 霍楚：150萬紐約州民恐失白卡或基本計畫

眾院共和黨預算案若通過 霍楚：150萬紐約州民恐失白卡或基本計畫

熱門新聞

川普總統主導的預算法案將影響民眾荷包。（歐新社）

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

2025-05-22 11:12
川普對馬斯克(左)曾經非常倚重，但一夕之間兩人關係生變。(路透)

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

2025-05-24 21:52
哈佛大學。(路透)

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

2025-05-22 16:05
圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(記者鄭怡嫣／攝影)

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

2025-05-23 09:05
美國總統川普（右）21日在白宮會晤南非總統拉瑪佛沙（左），現場播放影片並拿出一疊新聞報導，稱南非政府迫害白人農民。(歐新社)

誰還敢進白宮？川普搞突襲 南非總統「很有風度」

2025-05-21 20:40
過去幾周，川普政府已開始向收到最終驅逐令卻仍未離美的無證移民處以「高額罰款」。圖為收到遣返令的無證移民在佛州一家餐館工作。(美聯社)

時薪13元要養幼兒 賓州女無證客遭罰180萬

2025-05-20 21:46

超人氣

更多 >
被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬
好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音

好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音
中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜
復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易
空服員爆料：登機時向乘客打招呼 並不是因為禮貌

空服員爆料：登機時向乘客打招呼 並不是因為禮貌