佛洛伊德事件╱迄今5周年 重大發展時刻看這裡
非裔男子佛洛伊德(George Floyd)五年前遭明尼亞波利斯(Minneapolis)白人警察壓頸致死，引發了大規模抗議活動；明州地方媒體MPR News整理該事件五周年來的關鍵發展。
2020年5月25日
佛洛伊德被通報涉嫌使用假鈔，警方到場後警官沙文(Derek Chauvin)跪在佛洛伊德的脖子上長達9分29秒，另外三名警官沒有阻止他，也不顧佛洛伊德叫喊著「無法呼吸」，當天晚上9點25分宣告死亡。
5月26日凌晨
目擊者上傳影片到網路上，迅速引爆輿論，數千名抗議者聚集在事發現場要求公道。往後三天，抗議愈演愈烈並蔓延到其他城市，部分活動更演變成暴動搶劫。5月下旬至6月，抗議活動蔓延至全球60多個國家，數百萬人參與了反對警察暴力、系統性種族主義的示威活動。
6月7日
明尼亞波利斯市議會以絕對多數票支持解散該市警局。市議員表示改革警局失敗，因此不會嘗試新的訓練政策或民眾監督。
6月16日
川普簽署行政命令鼓勵改善警務，並建立資料庫追蹤被投訴濫用武力的警員。
7月15日
佛洛伊德家屬向該市及四名警察提起訴訟，稱該市縱容了警察濫用武力、種族主義、有罪不罰的文化。
7月23日
州長華茲(Tim Walz)簽署警察問責法案，包括禁止頸部束縛、鎖喉，及基於恐懼或戰士式訓練，批評人士認為這些訓練助長了濫用武力的風氣。
10月7日
沙文交100萬元保釋金獲釋，華茲調動3000名明州國民兵協助維持和平。
2021年4月20日
沙文被判二級謀殺、三級謀殺、二級過失殺人罪，是明州首例白人警察因殺害黑人而被定罪的案件。判決後幾個小時，該市舉行了慶祝集會和遊行。沙文最後被判處22.5年監禁。
2024年12月31日
明尼亞波利斯市與美國司法部初步同意一項同意令(consent decree)，要求廣泛改革該市警局，若頒布將成為全美首個同時受州和聯邦同意令約束的城市。今年5月21日，司法部提交動議駁回其針對該市的訴訟，進而瓦解聯邦同意令的頒布；在川普領導下為意料之中的後果。
上一則
敗選半年… 民主黨仍未找到新方向 認可度創新低
下一則
FB留言