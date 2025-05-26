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佛洛伊德事件╱迄今5周年 重大發展時刻看這裡

編譯廖振堯／綜合報導
佛洛伊德跪殺案發生後，全美到處示威，圖為維州李將軍銅像遭到示威者噴字。(路透)
佛洛伊德跪殺案發生後，全美到處示威，圖為維州李將軍銅像遭到示威者噴字。(路透)

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)五年前遭明尼亞波利斯(Minneapolis)白人警察壓頸致死，引發了大規模抗議活動；明州地方媒體MPR News整理該事件五周年來的關鍵發展。

2020年5月25日

佛洛伊德被通報涉嫌使用假鈔，警方到場後警官沙文(Derek Chauvin)跪在佛洛伊德的脖子上長達9分29秒，另外三名警官沒有阻止他，也不顧佛洛伊德叫喊著「無法呼吸」，當天晚上9點25分宣告死亡。

目擊者拍攝的影片截屏顯示，明尼亞波利斯警察沙文正跪在佛洛伊德頸部，因時間過久致使...
目擊者拍攝的影片截屏顯示，明尼亞波利斯警察沙文正跪在佛洛伊德頸部，因時間過久致使佛洛伊德死亡。(美聯社)

5月26日凌晨

目擊者上傳影片到網路上，迅速引爆輿論，數千名抗議者聚集在事發現場要求公道。往後三天，抗議愈演愈烈並蔓延到其他城市，部分活動更演變成暴動搶劫。5月下旬至6月，抗議活動蔓延至全球60多個國家，數百萬人參與了反對警察暴力、系統性種族主義的示威活動。

佛洛伊德遭警察跪殺，事件衝擊全美。圖為2020年5月下旬，丹佛警察施放催淚瓦斯制...
佛洛伊德遭警察跪殺，事件衝擊全美。圖為2020年5月下旬，丹佛警察施放催淚瓦斯制止民眾衝擊科州州議會。(美聯社)

佛洛伊德出殯時，兩名明尼亞波利斯警察在靈車經過時單膝跪地。(美聯社)
佛洛伊德出殯時，兩名明尼亞波利斯警察在靈車經過時單膝跪地。(美聯社)

6月7日

明尼亞波利斯市議會以絕對多數票支持解散該市警局。市議員表示改革警局失敗，因此不會嘗試新的訓練政策或民眾監督。

6月16日

佛洛伊德跪殺案發生後，全美到處示威，圖為時任總統的川普於6月1日在華府教堂前手持...
佛洛伊德跪殺案發生後，全美到處示威，圖為時任總統的川普於6月1日在華府教堂前手持聖經。(路透)

川普簽署行政命令鼓勵改善警務，並建立資料庫追蹤被投訴濫用武力的警員。

7月15日

佛洛伊德家屬向該市及四名警察提起訴訟，稱該市縱容了警察濫用武力、種族主義、有罪不罰的文化。

7月23日

州長華茲(Tim Walz)簽署警察問責法案，包括禁止頸部束縛、鎖喉，及基於恐懼或戰士式訓練，批評人士認為這些訓練助長了濫用武力的風氣。

10月7日

沙文交100萬元保釋金獲釋，華茲調動3000名明州國民兵協助維持和平。

2021年4月20日

沙文被判二級謀殺、三級謀殺、二級過失殺人罪，是明州首例白人警察因殺害黑人而被定罪的案件。判決後幾個小時，該市舉行了慶祝集會和遊行。沙文最後被判處22.5年監禁。

2024年12月31日

明尼亞波利斯市與美國司法部初步同意一項同意令(consent decree)，要求廣泛改革該市警局，若頒布將成為全美首個同時受州和聯邦同意令約束的城市。今年5月21日，司法部提交動議駁回其針對該市的訴訟，進而瓦解聯邦同意令的頒布；在川普領導下為意料之中的後果。

佛洛伊德 明州 司法部

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