川普政府與法院衝突 引發三權分立制度癱瘓憂慮

川普上任後在多項政策上處心積慮繞過法院判決，令人擔憂憲法三權分立制度恐陷入癱瘓。美國法院示意圖。(路透)

眾院共和黨人在厚達千餘頁的預算法案裡，夾藏一個段落，想削弱法院強迫行政權執行其判決的最強工具，即藐視法庭罪。預算法案能否在參議員過關猶未可知，但川普 政府處心積慮繞過法院判決的企圖已昭然若揭，令人擔憂憲法三權分立制度恐陷入癱瘓。

美聯社報導，最高法院判決，禁止川普政府用18世紀的外國敵人法，不經審判即迅速遞解移民 出境。川普本人16日在自己的真實社群(Truth Social)貼文說，「最高法院不准我們把罪犯趕出國家！」行政司法對立態勢升高。

行政權、司法權最激烈的「遭遇戰」發生在下級法院。一名聯邦法官判決，政府官員不遵他的判決，仍然用飛機把人依1798年外國敵人法(Alien Enemies Act)遞解出境，不讓飛機掉頭，有藐視法院之嫌。另位法官判決，要把一位不當被遞解到薩爾瓦多男子帶回美國，盡管最高法院支持下級法院，但川普政府仍指斥該判決是在「疏通」。

還有其他一些案例，行政當局違反法院判決，依然驅逐移民出境，或者面臨法官判決行政權不遵守其判決。聯邦調查局新任副局長邦吉諾(Dan Bongino)2月在自己廣播脫口秀最後一次播出時，呼籲川普「無視」法官判決。

負責執行藐視法庭判決的單位，是美國法警局(U.S. Marshals)。丹吉諾問道，由誰逮捕？法警局嗎？各位可知法警局聽命哪個機構？是司法部。

目前行政當局還是遵守絕大多數對其不利的判決，其中很多還與川普的行政命令有關，盡管川普指名道姓攻擊對他不利的法官；只是丹吉諾之類的說法，讓事實變晦澀不清，可知行政當局快要踩到權力分界線。

有些法官已明白示警，說不曉得行政當局是否還遵守法治。大法官 薩多馬友(Sonia Sotomayor)、傑克森(Ketanji Brown Jackson)都警告說，政府不遵法院命令，還威脅法官。首席大法官羅伯茲(John Roberts)發聲明譴責川普推動彈劾聯邦法官波斯柏格(James E. Boasberg)；波斯柏格判定有合理根據，認為行政當局無視他對遞解移民的判決，已犯下藐視法院罪。