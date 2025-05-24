「現在時候到了」川普簽行政令 美加速核能發電

美國核能發電已停滯許久，川普主張開發核能及燃煤發電，簽署行政命令加速新核能電廠興建。（美聯社）

川普 總統23日簽署一批行政命令，旨在讓進展緩慢的核能產業能加速成長；川普宣布，以核能來滿足美國對電力的需求，「現在時候到了」，政府希望川普任內，核反應爐能測試、部署到各地。

華爾街日報(WSJ)報導，川普行政命令勾勒計畫，翻修美國核能監管單位、加速頒發執照給新核電廠專案、提升國內核燃料棒供應，另提供聯邦土地，供軍方核電廠、人工智慧(AI)大型數據庫所用。

川普在白宮 的行政命令簽字典禮上表示，使用核能的時候到了；參加典禮的核能業界執行長包括星座能源(Constellation Energy)的多明葛茲(Joseph Dominguez)、核電廠開發公司奧克洛(Oklo)的執行長德維特(Jacob DeWitte)。

這批行政命令的目標，是在未來25年內把核電產量增加四倍；要達成這個目標，核電業要克服長期以來，成本超支及建廠時程拖太久的情形。

大型科技公司大力推動更多核電需求。先進AI系統蓋好，其用電量好比一個城市，因此21世紀電力需求量，首度飛快大增。

科技巨擘一直追求電力，但碰到的障礙有供電網積壓嚴重，另要取得必備的專門設備，才能聯上供電網。亞馬遜及谷歌等已簽下合約，要購買未來核電廠、天然氣 發電廠、再生能源電廠所產出的電力。

雖說核電廠被視為造出無碳能源、很有吸引力的方案，替代煤、天然氣發電，但想蓋新核電廠要花費多年才獲批准，要蓋好更要十年或更久。川普的行政命令旨在大幅縮短這些時程。

多明葛茲在白宮典禮上表示，美國在批准核電廠一事，浪費太多時間。