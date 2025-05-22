川普減稅法案「10看點」：一般家庭年省2900元、稅率不調漲

國會眾院徹夜討論後，通過川普總統要求的「大而美」法案。圖為眾院法規委員會討論法案。(歐新社)

國會眾院 22日以215票對214票表決通過川普預算法案，華盛頓郵報報導，無黨派華府研究團體「稅賦政策中心」(Tax Policy Center)估計，光是法案當中的減稅(tax breaks)措施，就能讓一般家庭在2026年省下2900元，不過國家赤字未來十年將增加2.4兆元，目前美國政府赤字已超過36.2兆元。生活條件高過聯邦貧窮線的白卡 參加者，某些部分要開始付費。年收入未滿50萬元的家庭，州稅與地方稅抵扣(state and local tax deduction，SALT)上限在2025年為4萬元。

川普預算法案如何影響民眾荷包，十大看點包括：

●稅率不會調漲

所得稅稅率維持不變，但個人報稅 標準扣除額調至1萬6000元，夫妻合併報稅標準扣除額將調高到3萬2000元，比目前額度分別增加1000元及2000元。

「稅賦政策中心」分析，全國每10個家庭當中，平均有8個家庭可以獲得減稅，不過收入排行榜位居最前端20%的家庭，享受減稅福利最多。

●育有兒女的家長可以抵稅(tax credit)更多

兒童抵稅福利(child tax credit)最高抵免額度從每名兒童2000元調高到2500元，不過最低收入家庭無法獲得全額抵免，年收入40萬家庭可以獲得全額抵免。2500元最高抵免額度將維持四年，從2029年起隨通膨調整。2024年裡，全國有4000萬戶家庭申請兒童抵稅福利。

●65歲以上民眾標準扣除額增加

65歲以上民眾未來四年標準扣除額(standard deduction)增加4000元，適用對象為調整後總收入(adjusted gross income，AGI)個人年收入7萬5000元以下或夫妻合併報稅家庭年收入15萬元以下者。

●零工兼差者(gig workers)或自營生意者可以獲得減稅

2017年減稅法案為某些種類生意收入提供「穿透扣除」(pass-through deduction)，適用對象為非薪資收入者，例如自由業、優步(Uber)司機、身價數百萬元的企業主等。新通過法案將把扣除額從20%提高到23%。

●加班費、小費收入可以不必繳稅

參院20日已通過「小費不課稅法案」(No Tax on Tips Act)。

國會眾院徹夜討論後，通過川普總統要求的「大而美」法案。圖為眾院議長強生向媒體說明法案重點。(路透)

●白卡參加者自掏腰包金額增加，某些人可能失去參加資格

為了讓法案當中的減稅得以落實，共和黨主導的眾院將俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)預算刪減7150億元，成為川普預算法案最受爭議的項目之一。根據法案內容，生活條件高過聯邦貧窮線(federal poverty line)的白卡參加者，某些部分要開始付費，身體健全的成年人要符合白卡計畫的工作要求，白卡參加者也將面臨更嚴格的資格審查。

華盛頓郵報先前報導，非黨派機構國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)估計，870萬人可能喪失白卡福利。

●住在某些州的民眾可能失去糧食券

法案規定，有28州必須對於俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)經費承擔更多經費，州政府如果不願多出錢，可能就會砍福利。

●學貸豁免機會降低

前總統拜登任內推出的學貸豁免計畫縮小規模，未來10年可讓聯邦政府省下2950億元。

●高稅州居民有可能負擔減輕

州稅與地方稅抵扣是法案裡爭議最多的項目之一，接下來如何發展要看預算法案送入參院之後的審議結果。

眾院第一版草案把SALT上限從1萬元放寬到3萬元，22日通過法案則讓年收入未滿50萬元家庭，在2025年享有SALT上限4萬元抵扣。

●電動車抵稅取消

拜登任內推出的7500元購買電動車抵稅福利被取消。