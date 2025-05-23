川普減稅案／開刀「白卡」？恐760萬人失去資格

眾院通過的減稅法案，也要求領白卡者須工作，圖為阿肯色州居民諮詢白卡工作條件。(路透)

健康保險福利計畫是聯邦最大支出項目之一，川普政府已表示不會削減俗稱「紅藍卡」(Medicare)的醫療保險 ，因此「白卡 」(Medicaid) 自然成為節省開支的改革重點。在國會眾院通過的「又大又美」預算法案裡就是對「白卡」開刀，包括要求白卡受益人提供就業證明，作為獲得「白卡」的條件。

共和黨 人十多年來多次試圖制定有關規定，但屢遭到法庭阻撓均以失敗告終，而今次通過的法案，在工作要求方面不僅有可能成為事實(還須參院通過)，而且比以往提出的版本更為嚴苛，失去容易，重新加入更困難。

共和黨領導層聲稱有關工作要求的目的，旨在打擊浪費、欺詐和濫用。

儘管總統川普表示沒有人會因為這個法案而失去醫療保險，但分析認為會有數百萬人受影響，國會預算辦公室甚至估計失去「白卡」者將多達760萬人。

根據共和黨改革提案，年收入3萬5365元的四口之家將面臨新的醫療費用，部分失業人士將不再有資格享受「白卡」；19歲至64歲的受助者須證明每月工作、從事社區服務或參加教育計畫至少80小時。他們還須每年兩次驗證自己是否有資格參加該計畫，而不是一次驗證就永遠適用。

此外各州還有可能會要求必須工作六個月甚至一年才有資格享受「白卡」。

眾院通過的減稅法案，也要求領白卡者須工作，圖為華府上訴法院。(美聯社)

按照舊版本，在工作要求方面稍微彈性一些，例如共和黨人在2023年提出的計畫，允許在加入醫療補助計畫後才證明正在工作，而55歲以上的人則不受此限制，現在都不復見。

專家指出，在可能失去「白卡」計畫的人裡，大部分其實是有資格享受這福利，只是根據法律嚴格的文書標準，他們因無法作出證明而未能參加白卡。

研究白卡工作要求的哈佛大學衛生政策教授薩默斯(Benjamin Sommers)指出，這其實是一個「節省預算案」，不是通過提高效率或增加就業人數來節省開支，而是把最符合條件的人踢出計畫來節省開支。